В посольство не поступало данных о пострадавших в Израиле россиянах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По состоянию на 12:00 8 июня посольство в Тель-Авиве не располагает данными о россиянах, пострадавших от ракетных ударов Ирана.
- Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля.
- Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана после обстрелов со стороны Ирана.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Тель-Авиве не располагает данными о россиянах, которые могли бы пострадать от ракетных ударов Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатической миссии.
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"По состоянию на 12.00 8 июня (время совпадает с мск.) посольство не располагает сведениями о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей", - сообщили в посольстве.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Воздушная тревога неоднократно срабатывала в том числе и в Хайфе. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.