В посольство не поступало данных о пострадавших в Израиле россиянах

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"По состоянию на 12.00 8 июня (время совпадает с мск.) посольство не располагает сведениями о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей", - сообщили в посольстве.