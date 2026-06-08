В Дагестане рассказали о подготовке к строительству очистных сооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подготовка к строительству канализационных очистных сооружений для Махачкалинско-Каспийской агломерации выходит на активный этап.
- Центральным объектом программы стали новые канализационные очистные сооружения мощностью 150 тысяч кубометров в сутки.
- Проект предусматривает очистку стоков из Махачкалы и Каспийска и увеличение производительности действующих очистных сооружений.
МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Подготовка к строительству канализационных очистных сооружений, которые позволят создать современную систему очистки сточных вод для Махачкалинско-Каспийской агломерации, выходит на активный этап, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.
Председатель правительства республики Магомед Рамазанов совершил рабочую поездку по объектам коммунальной инфраструктуры Махачкалинской агломерации, в рамках которой ознакомился с ходом подготовки к строительству новых канализационных очистных сооружений, реконструкции насосных станций и коллекторов, а также создания глубоководного выпуска в Каспийское море.
Прокуратура назвала причину прорыва плотины в Дагестане
10 апреля, 17:10
"Центральным объектом программы стали новые канализационные очистные сооружения мощностью 150 тысяч кубометров в сутки. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых сегодня в Дагестане, который позволит создать современную систему очистки сточных вод для Махачкалинско-Каспийской агломерации. Подготовка к строительству очистных сооружений выходит на активный этап", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодня на объекте выполняется подготовительный этап. Организованы подъездные пути, расчищена территория, возведен строительный городок, завозится материал для устройства насыпи будущих очистных сооружений. Ежедневно на объекте задействовано 75 человек и более 100 единиц техники. Каждый день на будущую стройплощадку завозится более 3,5 тысячи кубов материала, проводится выравнивание территории.
«
"Данный проект предусматривает очистку стоков, которые будут поступать из Махачкалы и Каспийска, и существенно увеличит производительность действующих очистных сооружений, а на выходе даст уже очищенную воду, которая будет сбрасываться в море после очистки", – приводятся в сообщении слова гендиректора подрядной организации АО "Мостотряд 99" Идриса Алиева.
Помимо очистных сооружений Рамазанов посетил площадку строительства канализационной насосной станции в Каспийске, а также ГКНС-6 г. Махачкалы, где ведется модернизация существующих насосных станций. В ходе осмотра были представлены работы по строительству напорной нитки от ГКНС-6 до будущих очистных сооружений и напорных коллекторов от Каспийска, которые обеспечивают взаимосвязь действующих и строящихся объектов насосных станций и очистных сооружений.
Также премьер республики ознакомился с проектом глубоководного выпуска, который станет важнейшим элементом новой системы водоотведения. Все объекты взаимосвязаны друг с другом и реализуются как единый технологический комплекс, что предусматривает одновременную их реализацию, добавили в правительстве республики.
В Дагестане очистят загрязненную горную реку
4 ноября 2025, 00:24