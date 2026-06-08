В Дагестане рассказали о подготовке к строительству очистных сооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ Подготовка к строительству канализационных очистных сооружений для Махачкалинско-Каспийской агломерации выходит на активный этап.

Центральным объектом программы стали новые канализационные очистные сооружения мощностью 150 тысяч кубометров в сутки.

Проект предусматривает очистку стоков из Махачкалы и Каспийска и увеличение производительности действующих очистных сооружений.

МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Подготовка к строительству канализационных очистных сооружений, которые позволят создать современную систему очистки сточных вод для Махачкалинско-Каспийской агломерации, выходит на активный этап, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Председатель правительства республики Магомед Рамазанов совершил рабочую поездку по объектам коммунальной инфраструктуры Махачкалинской агломерации, в рамках которой ознакомился с ходом подготовки к строительству новых канализационных очистных сооружений, реконструкции насосных станций и коллекторов, а также создания глубоководного выпуска в Каспийское море

"Центральным объектом программы стали новые канализационные очистные сооружения мощностью 150 тысяч кубометров в сутки. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых сегодня в Дагестане , который позволит создать современную систему очистки сточных вод для Махачкалинско-Каспийской агломерации. Подготовка к строительству очистных сооружений выходит на активный этап", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня на объекте выполняется подготовительный этап. Организованы подъездные пути, расчищена территория, возведен строительный городок, завозится материал для устройства насыпи будущих очистных сооружений. Ежедневно на объекте задействовано 75 человек и более 100 единиц техники. Каждый день на будущую стройплощадку завозится более 3,5 тысячи кубов материала, проводится выравнивание территории.

« "Данный проект предусматривает очистку стоков, которые будут поступать из Махачкалы и Каспийска, и существенно увеличит производительность действующих очистных сооружений, а на выходе даст уже очищенную воду, которая будет сбрасываться в море после очистки", – приводятся в сообщении слова гендиректора подрядной организации АО "Мостотряд 99" Идриса Алиева.

Помимо очистных сооружений Рамазанов посетил площадку строительства канализационной насосной станции в Каспийске , а также ГКНС-6 г. Махачкалы , где ведется модернизация существующих насосных станций. В ходе осмотра были представлены работы по строительству напорной нитки от ГКНС-6 до будущих очистных сооружений и напорных коллекторов от Каспийска, которые обеспечивают взаимосвязь действующих и строящихся объектов насосных станций и очистных сооружений.