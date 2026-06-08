Президент Мексики пообещала провести открытие ЧМ по футболу без беспорядков

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико пройдет спокойно и без насилия.

На фоне подготовки протестных акций президент подчеркнула, что власти обеспечат проведение церемонии открытия мирового первенства "в мире и спокойствии" и продолжат переговоры с протестующими педагогами.

МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико пройдет спокойно и без насилия, несмотря на продолжающиеся в городе протесты учителей и призывы к массовым акциям в районе стадиона, где состоится первый матч турнира, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

"Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. Они хотят, чтобы были репрессии. Говорю это совершенно ясно: они хотят, чтобы перед открытием Чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики подавляет учителей. Этого не будет", - заявила Шейнбаум на пресс-конференции.

Ее заявление прозвучало на фоне подготовки протестных акций, которые, согласно распространяемым в соцсетях схемам, могут пройти 11 июня в районе стадиона "Ацтека" в Мехико , где состоится церемония открытия Чемпионата мира. Организаторы анонсировали участие учителей из Национального координационного комитета работников образования (CNTE), объединений родственников пропавших без вести, работников здравоохранения, транспортников, фермеров и других общественных групп в "мегаманифестации" в защиту социальных прав, заработных плат, пенсий, здравоохранения и безопасности. Некоторые маршруты шествий должны проходить по крупным магистралям, ведущим к стадиону.

Президент подчеркнула, что власти одновременно обеспечат проведение церемонии открытия мирового первенства "в мире и спокойствии" и продолжат переговоры с протестующими педагогами.

Глава МВД Мексики Роса Исела Родригес на пресс-конференции призвала протестующих ликвидировать палаточный лагерь на улице 5 мая в историческом центре столицы. По ее словам, диалог с учителями не прекращался и власти продолжают рассматривать их требования.