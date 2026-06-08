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Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15 - РИА Новости, 08.06.2026
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10:07 08.06.2026 (обновлено: 11:48 08.06.2026)
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15

PhilStar: при землетрясении на Филиппинах погибли 15 человек

© REUTERS / GenSan DEVПоследствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / GenSan DEV
Последствия землетрясения на Филиппинах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15.
  • Также сообщалось минимум о 200 пострадавших.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15, сообщила PhilStar.
«

"Как минимум 15 человек погибли", — пишет газета со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

Последствия мощного землетрясения на Филиппинах
© REUTERS / EDWIN ESPEJO

Землетрясение зафиксировали в 07:38 по местному времени (02:38 мск) у берегов острова Минданао.

Последствия землетрясения на Филиппинах

Землетрясение зафиксировали в 07:38 по местному времени (02:38 мск) у берегов острова Минданао.

© REUTERS / EDWIN ESPEJO
1 из 10
© REUTERS / GenSan DEV

Очаг залегал в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.

Последствия землетрясения на Филиппинах

Очаг залегал в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.

© REUTERS / GenSan DEV
2 из 10
© REUTERS / GenSan DEV

Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о магнитуде 8,1, позже пересмотрел ее до 7,8.

Последствия землетрясения на Филиппинах

Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о магнитуде 8,1, позже пересмотрел ее до 7,8.

© REUTERS / GenSan DEV
3 из 10
© REUTERS / Deped Mahayahay Elementary School

За землетрясением последовали 11 афтершоков — магнитудой от 4,8 до 6,5.

Ученики в начальной школе во время землетрясения на Филиппинах

За землетрясением последовали 11 афтершоков — магнитудой от 4,8 до 6,5.

© REUTERS / Deped Mahayahay Elementary School
4 из 10
© AP Photo

Кроме того, у берегов Индонезии произошло не менее трех землетрясений магнитудой от 2,6 до 4,3.

Последствия землетрясения магнитудой 7,8 в Матанао, Филиппины

Кроме того, у берегов Индонезии произошло не менее трех землетрясений магнитудой от 2,6 до 4,3.

© AP Photo
5 из 10
© AP Photo / Ernesto Torres Jr

Жертвами стихии стали 15 человек, еще 200 пострадали.

Последствия землетрясения магнитудой 7,8 в Матанао, Филиппины

Жертвами стихии стали 15 человек, еще 200 пострадали.

© AP Photo / Ernesto Torres Jr
6 из 10
© REUTERS / GenSan DEV

На острове Минданао обрушились несколько зданий, город Коронaдал и другие районы остались без света, воды и интернета.

Последствия землетрясения на Филиппинах

На острове Минданао обрушились несколько зданий, город Коронaдал и другие районы остались без света, воды и интернета.

© REUTERS / GenSan DEV
7 из 10
© REUTERS / GenSan DEV

Международный аэропорт в городе Генерал-Сантос приостановил работу.

Последствия землетрясения магнитудой 7,8 в Хенераль-Сантос, Филиппины

Международный аэропорт в городе Генерал-Сантос приостановил работу.

© REUTERS / GenSan DEV
8 из 10
© AP Photo / Ernesto Torres Jr

После землетрясения объявили угрозу цунами. В шести префектурах Японии эвакуировали более 180 тысяч человек.

Последствия землетрясения на Филиппинах

После землетрясения объявили угрозу цунами. В шести префектурах Японии эвакуировали более 180 тысяч человек.

© AP Photo / Ernesto Torres Jr
9 из 10
© REUTERS / GenSan DEV

Предупреждение о цунами действовало два часа, высота волн за это время составила от десяти сантиметров до 1,48 метра.

Последствия землетрясения на Филиппинах

Предупреждение о цунами действовало два часа, высота волн за это время составила от десяти сантиметров до 1,48 метра.

© REUTERS / GenSan DEV
10 из 10

Землетрясение зафиксировали в 07:38 по местному времени (02:38 мск) у берегов острова Минданао.

© REUTERS / EDWIN ESPEJO
1 из 10

Очаг залегал в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.

© REUTERS / GenSan DEV
2 из 10

Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о магнитуде 8,1, позже пересмотрел ее до 7,8.

© REUTERS / GenSan DEV
3 из 10

За землетрясением последовали 11 афтершоков — магнитудой от 4,8 до 6,5.

© REUTERS / Deped Mahayahay Elementary School
4 из 10

Кроме того, у берегов Индонезии произошло не менее трех землетрясений магнитудой от 2,6 до 4,3.

© AP Photo
5 из 10

Жертвами стихии стали 15 человек, еще 200 пострадали.

© AP Photo / Ernesto Torres Jr
6 из 10

На острове Минданао обрушились несколько зданий, город Коронaдал и другие районы остались без света, воды и интернета.

© REUTERS / GenSan DEV
7 из 10

Международный аэропорт в городе Генерал-Сантос приостановил работу.

© REUTERS / GenSan DEV
8 из 10

После землетрясения объявили угрозу цунами. В шести префектурах Японии эвакуировали более 180 тысяч человек.

© AP Photo / Ernesto Torres Jr
9 из 10

Предупреждение о цунами действовало два часа, высота волн за это время составила от десяти сантиметров до 1,48 метра.

© REUTERS / GenSan DEV
10 из 10
Ранее было известно о 12 погибших и около 200 пострадавших.
Сильное землетрясение произошло в понедельник в 07:38 по местному времени у берегов острова Минданао. Согласно данным EMSC, магнитуда составляла 8,1, позднее ее скорректировали до 7,8.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
После мощного землетрясения на Филиппинах произошли 11 афтершоков
Вчера, 05:04
 
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