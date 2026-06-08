Облако плазмы может вызвать сильную магнитную бурю на Земле

Краткий пересказ от РИА ИИ Облако плазмы, выброшенное Солнцем, может вызвать сильную магнитную бурю уровня до G3.

Вероятность бури оценивается в 96 процентов, есть шансы, что событие продлится более суток.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем еще на прошлой неделе, дошло до Земли и может вызвать сильную магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца, по расчетам, приведет сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба", — говорится в Telegram-канале учреждения.

Как пояснили астрономы, математические модели показывают, что сегодня около Земли "по каким-то неведомым траекториям вынырнет" последнее из облаков плазмы, выброшенных Солнцем еще 6 июня в другом направлении.

"Уверенность моделей в таком сценарии впечатляет. Вероятность бури на сегодня оценивается в 96 процентов, а также в 85 процентов оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день", — полагают ученые.

Источником для прогноза стали данные космического аппарата STEREO, который смотрит сбоку на Землю и Солнце с расстояния около ста миллионов километров. Снимки, полученные со спутника накануне, показывают, что облако плазмы направлено точно на Землю.

"Также работающие около Земли коронографы выдали информацию о событии типа гало — так классифицируются выбросы, направленные к Земле. В общем, результат узнаем очень скоро. Согласно расчетам, плазма может прийти к Земле уже в течение двух-трех часов", — добавили в лаборатории.