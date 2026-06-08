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Облако плазмы может вызвать сильную магнитную бурю на Земле - РИА Новости, 08.06.2026
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Наука
 
12:16 08.06.2026 (обновлено: 17:07 08.06.2026)
Облако плазмы может вызвать сильную магнитную бурю на Земле

ИКИ РАН: облако плазмы может долететь до Земли и вызвать сильную магнитную бурю

© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramВыброс протуберанца на Солнце
Выброс протуберанца на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Выброс протуберанца на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Облако плазмы, выброшенное Солнцем, может вызвать сильную магнитную бурю уровня до G3.
  • Вероятность бури оценивается в 96 процентов, есть шансы, что событие продлится более суток.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем еще на прошлой неделе, дошло до Земли и может вызвать сильную магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца, по расчетам, приведет сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба", — говорится в Telegram-канале учреждения.
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Как пояснили астрономы, математические модели показывают, что сегодня около Земли "по каким-то неведомым траекториям вынырнет" последнее из облаков плазмы, выброшенных Солнцем еще 6 июня в другом направлении.
"Уверенность моделей в таком сценарии впечатляет. Вероятность бури на сегодня оценивается в 96 процентов, а также в 85 процентов оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день", — полагают ученые.
Источником для прогноза стали данные космического аппарата STEREO, который смотрит сбоку на Землю и Солнце с расстояния около ста миллионов километров. Снимки, полученные со спутника накануне, показывают, что облако плазмы направлено точно на Землю.
"Также работающие около Земли коронографы выдали информацию о событии типа гало — так классифицируются выбросы, направленные к Земле. В общем, результат узнаем очень скоро. Согласно расчетам, плазма может прийти к Земле уже в течение двух-трех часов", — добавили в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. При сильных бурях случаются нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
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