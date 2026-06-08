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Бородин отобрался на чемпионат Европы по плаванию - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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17:45 08.06.2026 (обновлено: 18:04 08.06.2026)
Бородин отобрался на чемпионат Европы по плаванию

Пловец Бородин победил на дистанции 200 м на ЧР и отобрался на чемпионат Европы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийский пловец Илья Бородин
Российский пловец Илья Бородин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российский пловец Илья Бородин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Бородин стал победителем на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате России с результатом 1 минута 57,24 секунды.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Илья Бородин стал победителем на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате России, который проходит в Казани.
Он показал результат 1 минута 57,24 секунды. Вторым стал Алексей Сударев (1.59,01), третьим - Максим Ступин (1.59,79).
Среди женщин на дистанции 50 м вольным стилем победу одержала Арина Суркова (24,66). Второе место заняла Алина Гайфутдинова (24,68), третье - Александра Курилкина (24,83).
По итогам заплывов Бородин, Суркова и Гайфутдинова отобрались на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.
Чемпионат России завершится 11 июня.
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СпортРоссияКазаньПарижИлья БородинАрина СурковаМаксим СтупинПлавание
 
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