Бородин отобрался на чемпионат Европы по плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Бородин стал победителем на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате России с результатом 1 минута 57,24 секунды.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Илья Бородин стал победителем на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате России, который проходит в Казани.
Он показал результат 1 минута 57,24 секунды. Вторым стал Алексей Сударев (1.59,01), третьим - Максим Ступин (1.59,79).
Среди женщин на дистанции 50 м вольным стилем победу одержала Арина Суркова (24,66). Второе место заняла Алина Гайфутдинова (24,68), третье - Александра Курилкина (24,83).
Чемпионат России завершится 11 июня.