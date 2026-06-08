Василий Березуцкий покинул пост главного тренера "Урала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Березуцкий покинул пост главного тренера екатеринбургского «Урала».
- Контракт 43-летнего специалиста истек, и стороны решили не продлевать соглашение.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера екатеринбургского "Урала", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт 43-летнего специалиста истек, стороны решили не продлевать соглашение.
Березуцкий был назначен на должность главного тренера в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала шесть побед, два раза сыграла вничью и потерпела семь поражений при разнице мячей 21:16.
Клуб из Екатеринбурга завершил сезон-2025/26 на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 61 очко за 34 тура. "Урал" в стыковых матчах за право выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) уступил махачкалинскому "Динамо" по сумме двух встреч со счетом 0:3. Команда продолжит выступление в Первой лиге в следующем сезоне.
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