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Василий Березуцкий покинул пост главного тренера "Урала" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
11:14 08.06.2026 (обновлено: 12:01 08.06.2026)
Василий Березуцкий покинул пост главного тренера "Урала"

Василий Березуцкий покинул пост тренера "Урала" по истечении срока контракта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Березуцкий
Василий Березуцкий - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Березуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Березуцкий покинул пост главного тренера екатеринбургского «Урала».
  • Контракт 43-летнего специалиста истек, и стороны решили не продлевать соглашение.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера екатеринбургского "Урала", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт 43-летнего специалиста истек, стороны решили не продлевать соглашение.
Березуцкий был назначен на должность главного тренера в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала шесть побед, два раза сыграла вничью и потерпела семь поражений при разнице мячей 21:16.
Клуб из Екатеринбурга завершил сезон-2025/26 на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 61 очко за 34 тура. "Урал" в стыковых матчах за право выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) уступил махачкалинскому "Динамо" по сумме двух встреч со счетом 0:3. Команда продолжит выступление в Первой лиге в следующем сезоне.
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ФутболСпортЕкатеринбургВасилий БерезуцкийУралДинамо МоскваПервая ЛигаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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