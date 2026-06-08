Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина

Краткий пересказ от РИА ИИ Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямала, меньше всего — жители Ингушетии, Чечни и Дагестана.

В первые месяцы 2026 года динамика цен на бензин немного успокоилась после кризиса 2025 года, но цены все еще растут и превышают уровень инфляции.

Правительство ввело запрет на экспорт бензина для предотвращения полноценного кризиса, и ситуация более-менее стабилизировалась, хотя стабильность остается неустойчивой из-за перебоев в работе НПЗ.

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах велик: от 59,52 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 79,61 рубля за литр в Магаданской области.

Стоимость бензина в апреле 2026 года в 85 субъектах РФ была выше, чем в апреле 2025 года, и в целом по России рост цен на бензин АИ-92 составил 12,5%, что более чем вдвое превышает уровень инфляции.

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямала, меньше всего – жители Ингушетии, Чечни и Дагестана, свидетельствует исследование РИА Новости.

Динамика цен

В первые месяцы 2026 года динамика бензиновых цен немного успокоилась после прошлогоднего мини-кризиса. Во второй половине 2025 года цены на розничном рынке стали расти на 1-2% в месяц. В некоторых регионах поставки топлива на АЗС осуществлялись с перебоями, а в некоторых даже приходилось вводить ограничения на продажу.

Правительство для предотвращения полноценного кризиса предприняло ряд мер и в том числе ввело запрет на экспорт бензина. В результате ситуация более-менее стабилизировалась, хотя стабильность до сих пор не кажется устойчивой из-за постоянных перебоев в работе НПЗ.

В апреле в среднем по России ена А И-92 поднялась относительно декабря прошлого года на 3, 5%, А И-95 – на 3,4% при общей инфляции 3%. Однако если сравнивать с прошлогодними ценами, то превышение остается большим – на 12,5%, что значительно выше инфляции за этот же период.

При этом в региональном разрезе динамика бензиновых цен заметно различалась, однако превышение над инфляцией наблюдалось во всех субъектах РФ.

Как считали рейтинг

В апреле 2026 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 59,52 рубля за литр до 79,61 рубля при общероссийском уровне 63,55 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время заработные платы растут довольно интенсивно, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили очередной рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату (без НДФЛ). Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за двенадцатимесячный период с марта 2025 года по февраль 2026 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2026 года.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Лидерами рейтинга, как и в конце 2025 года, стали Москва Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1405 литра.

Замыкают рейтинг шесть северо-кавказских регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется как ценами на бензин, которые в большинстве этих регионов выше среднероссийских, так и невысокими зарплатами, отмечают эксперты.

Разброс цен

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах довольно велик: от 59,52 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 79,61 рубля за литр в Магаданской области. Самая высокая стоимость бензина, как и годом ранее, в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне из-за высоких зарплат.

Минимальная стоимость бензина АИ-92 в апреле 2026 года зафиксирована в Челябинской области (59,52 рубля за литр). За ней следуют Курганская область (59,68) и Омская область (60,59).

Рост цен

Стоимость бензина в апреле 2026 года в 85 субъектах РФ была выше, чем в апреле 2025 года. В целом по России рост цен на бензин с октановым числом 92 (апрель 2026 года к апрелю 2025 года) составил 12,5%, что более чем вдвое превышает уровень инфляции. Наиболее существенно цены выросли в Забайкальском крае (на 22%), Севастополе (на 20,3%) и Крыму (на 20,1%). Во всех регионах стоимость бензина выросла на величину, превышающую уровень инфляции, а в шести регионах это превышение составляет более трех раз.

В наименьшей степени стоимость бензина АИ-92 выросла в Республике Саха (Якутия) (на 7,1%), Сахалинской области (на 10,7%) и Камчатском крае (на 10,9%), но и здесь рост цен заметно превысил инфляцию.