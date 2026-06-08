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Лавров на встрече с Бачелет пошутил насчет ее предвыборной брошюры - РИА Новости, 08.06.2026
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17:05 08.06.2026 (обновлено: 17:32 08.06.2026)
Лавров на встрече с Бачелет пошутил насчет ее предвыборной брошюры

Лавров в шутку назвал брошюру кандидата на пост генсека ООН Бачелет пропагандой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. 8 июня 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. 8 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. 8 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров в шутку назвал предвыборную брошюру кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет пропагандой.
  • Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом встречи с кандидатом на пост генсека ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет в шутку назвал ее предвыборную брошюру "пропагандой", передает корреспондент РИА Новости.
Бачелет перед началом встречи протянула Лаврову синюю брошюру. Как позже она пояснила, это программное заявление на пост генерального секретаря ООН.
"Я принесла вам брошюру на русском", - сказала Бачелет, передавая ее министру.
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"Пропаганда!" - ответил Лавров в шутку и рассмешил весь зал.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
Замглавы МИД РФ Александр Алимов на минувшей неделе в беседе с РИА Новости анонсировал визит Бачелет в Россию. Это не первый визит кандидатов на пост генсека ООН. Так, Москву уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан. Каждого из них лично принял Лавров.
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В миреМишель БачелетСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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