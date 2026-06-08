Лавров на встрече с Бачелет пошутил насчет ее предвыборной брошюры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров в шутку назвал предвыборную брошюру кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет пропагандой.
- Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом встречи с кандидатом на пост генсека ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет в шутку назвал ее предвыборную брошюру "пропагандой", передает корреспондент РИА Новости.
"Я принесла вам брошюру на русском", - сказала Бачелет, передавая ее министру.
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"Пропаганда!" - ответил Лавров в шутку и рассмешил весь зал.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
Замглавы МИД РФ Александр Алимов на минувшей неделе в беседе с РИА Новости анонсировал визит Бачелет в Россию. Это не первый визит кандидатов на пост генсека ООН. Так, Москву уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан. Каждого из них лично принял Лавров.
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26 февраля, 14:14