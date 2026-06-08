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Четырнадцать боевиков батальона "Айдар"* внесли в список террористов - РИА Новости, 08.06.2026
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17:28 08.06.2026
Четырнадцать боевиков батальона "Айдар"* внесли в список террористов

Четырнадцать боевиков батальона "Айдар" внесены в перечень террористов в РФ

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкБойцы батальона "Айдар"* у здания Министерства обороны Украины в Киеве
Бойцы батальона Айдар* у здания Министерства обороны Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Айдар"* у здания Министерства обороны Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырнадцать участников батальона "Айдар"* внесли в перечень террористов и экстремистов в России.
  • Они получили от 15 до 21 года лишения свободы по террористическим статьям.
  • Среди внесенных в перечень — Шолик** Андрей Михайлович, Байдюк** Вячеслав Владимирович, Крохалев** Виталий Юрьевич и другие указанные лица.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Четырнадцать участников украинского националистического батальона "Айдар"*, получившие от 15 до 21 года лишения свободы по террористическим статьям, внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Шолик** Андрей Михайлович, 24 апреля 1975 года рождения, город Красноград Харьковской области УССР; Байдюк** Вячеслав Владимирович, 4 июля 1974 года рождения, город Орджоникидзе Днепропетровской области УССР; Крохалев** Виталий Юрьевич, 15 июня 1980 года рождения, село Крапивницкое Волновахского Района Донецкой области УССР", - говорится в перечне.
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Также в перечень внесены Федченко** Дмитрий, Грузинов** Виталий Николаевич, Недоступ** Роман Константинович, Калинченко** Сергей Александрович, Чуприна** Николай Петрович, Радченко** Тарас Игоревич, Забайрачный** Семен Сергеевич, Никитюк** Сергей Александрович, Таранец** Александр Романович, Гайоха** Игорь Игоревич и Ермолинский** Владислав Олегович.
В октябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 15 до 21 года лишения свободы 15 участников украинского националистического батальона "Айдар"* по статьям УК ДНР о насильственном захвате или удержании власти преступной организацией, а также участии в деятельности террористической организации. Некоторым фигурантам также вменяли прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
**Лицо, признанное террористом на территории РФ
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