Аверина забеременела от фигуриста: все подробности громкого романа

Дина Аверина появилась с округлившимся животом на престижной премии. Она только недавно вышла замуж за опытного мужчину, осчастливив его и себя. Что рассказали общественности прославленная гимнастка и олимпийский чемпион по фигурному катанию – в материале РИА Новости.
Свадьба в 17 лет
Вплоть до 2023 года публично рассуждать о детях Дина себе не позволяла - на первом месте стоял спорт, гимнастика отнимала все время и силы, к тому же требовала немалых жертв в плане здоровья. Причем все проблемы накопились и резко проявились к концу карьеры - пришлось восстанавливать спину и делать операцию на руке, вместо того, чтобы в полную силу радоваться новой жизни.
И только в 2024 году в интервью РИА Новости Дина Аверина прямо сказала: мечтаю о собственной семье и детях. К тому времени она уже успела ощутить, что значит быть тетей. Старшая родная сестра Полина в 2023 года родила дочку Ульяну, так что Дина и Арина с удовольствием проводили с малышкой много времени, даже стали ради этого чаще бывать в Нижнем Новгороде.
Именно Дину Полина выбрала на роль крестной мамы для Ульяны. Чемпионка писала в соцсетях: "Я стала крестной мамой Ульяночки. Желаю здоровья, развивайся, подрастай, познавай мир, веселись, радуйся каждому дню! Счастья тебе и твоим родителям".
В 2026 году Дина и Арина впервые надолго остались с племянницей одни, когда сестра улетела в отпуск в Индию - водили девочку на развивающие занятия, гуляли по магазинам и детским площадкам, записывали трогательные видео с прогулок. Это было совсем недавно, буквально месяц назад.
Оказалось, что для Дины такой опыт стал тренировкой перед собственным погружением в материнство. Как признались они с Дмитрием Соловьевым на премии "Муз-ТВ" 6 июня, их ребенок должен родиться в конце лета. Соответственно, сейчас Дина примерно на 6-7 месяце беременности.
Интересно, что у Соловьева в 36 лет есть длительный опыт отцовства. Его сыну Александру сейчас 16 лет, он родился в 2010 году от первого брака Соловьева с фигуристкой Екатериной Лобановой. Они поженились совсем юными - жениху было 17, невесте 16. Как многие ранние браки, этот союз продлился недолго. Но Дмитрий в интервью РИА Новости рассказывал, как сильно его изменило появление сына:
"Когда он родился, я был счастлив! Я сам-то ребенок, и у меня появился ребенок — я был безумно счастлив. Мне нравилось и памперсы менять, и все вот это. И пахнет он так вкусно, и такие у него ручки мягенькие, ножки такие маленькие. Знаете, я в тот момент еще на сколько-то лет повзрослел".
И только в 2024 году в интервью РИА Новости Дина Аверина прямо сказала: мечтаю о собственной семье и детях. К тому времени она уже успела ощутить, что значит быть тетей. Старшая родная сестра Полина в 2023 года родила дочку Ульяну, так что Дина и Арина с удовольствием проводили с малышкой много времени, даже стали ради этого чаще бывать в Нижнем Новгороде.
Именно Дину Полина выбрала на роль крестной мамы для Ульяны. Чемпионка писала в соцсетях: "Я стала крестной мамой Ульяночки. Желаю здоровья, развивайся, подрастай, познавай мир, веселись, радуйся каждому дню! Счастья тебе и твоим родителям".
В 2026 году Дина и Арина впервые надолго остались с племянницей одни, когда сестра улетела в отпуск в Индию - водили девочку на развивающие занятия, гуляли по магазинам и детским площадкам, записывали трогательные видео с прогулок. Это было совсем недавно, буквально месяц назад.
Оказалось, что для Дины такой опыт стал тренировкой перед собственным погружением в материнство. Как признались они с Дмитрием Соловьевым на премии "Муз-ТВ" 6 июня, их ребенок должен родиться в конце лета. Соответственно, сейчас Дина примерно на 6-7 месяце беременности.
Интересно, что у Соловьева в 36 лет есть длительный опыт отцовства. Его сыну Александру сейчас 16 лет, он родился в 2010 году от первого брака Соловьева с фигуристкой Екатериной Лобановой. Они поженились совсем юными - жениху было 17, невесте 16. Как многие ранние браки, этот союз продлился недолго. Но Дмитрий в интервью РИА Новости рассказывал, как сильно его изменило появление сына:
"Когда он родился, я был счастлив! Я сам-то ребенок, и у меня появился ребенок — я был безумно счастлив. Мне нравилось и памперсы менять, и все вот это. И пахнет он так вкусно, и такие у него ручки мягенькие, ножки такие маленькие. Знаете, я в тот момент еще на сколько-то лет повзрослел".
Сына с новой женой не спешил знакомить
Теперь у Соловьева точно есть веский повод познакомить Дину с сыном - совсем скоро он станет старшим братом. Будущие родители решили до родов держать подробности о поле ребенка в тайне, хотя уже выбрали имя и начали покупать все необходимое к появлению малыша.
Интересно, что пара идет вразрез с тенденцией среди знаменитостей наблюдаться и рожать обязательно в модном перинатальном центре в Москве. Дина заявила, что их дитя появится на свет в родном для нее Нижнем Новгороде, потому что она доверяет местным врачам.
Что ж, помимо проверенных докторов, чувства малой родины и волшебного волжского воздуха, в Нижнем еще живут родители сестер Авериных. В интервью Яне Батыршиной мама гимнасток Ксения рассказывала, что они очень хотят внуков, поэтому в большом доме семьи в комнатах Дины и Арины есть специально отведенное место под детскую кроватку.
Дина прекрасно выглядит и многое успевает, несмотря на беременность. Токсикоз, к сожалению, не обошел ее стороной, но к третьему триместру он обычно отступает. Отголоски спортивных травм немного напоминают о себе, но это компенсируется спортивным характером и привычкой с улыбкой проходить через любой дискомфорт. 18-кратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина готовится к главному событию в своей жизни после спорта. Да и для олимпийского чемпиона-2014 в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьева появление ребенка в зрелые 37 лет - совсем другой, более глубокий и осознанный опыт по сравнению с ранним отцовством.
Интересно, что пара идет вразрез с тенденцией среди знаменитостей наблюдаться и рожать обязательно в модном перинатальном центре в Москве. Дина заявила, что их дитя появится на свет в родном для нее Нижнем Новгороде, потому что она доверяет местным врачам.
Что ж, помимо проверенных докторов, чувства малой родины и волшебного волжского воздуха, в Нижнем еще живут родители сестер Авериных. В интервью Яне Батыршиной мама гимнасток Ксения рассказывала, что они очень хотят внуков, поэтому в большом доме семьи в комнатах Дины и Арины есть специально отведенное место под детскую кроватку.
Дина прекрасно выглядит и многое успевает, несмотря на беременность. Токсикоз, к сожалению, не обошел ее стороной, но к третьему триместру он обычно отступает. Отголоски спортивных травм немного напоминают о себе, но это компенсируется спортивным характером и привычкой с улыбкой проходить через любой дискомфорт. 18-кратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина готовится к главному событию в своей жизни после спорта. Да и для олимпийского чемпиона-2014 в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьева появление ребенка в зрелые 37 лет - совсем другой, более глубокий и осознанный опыт по сравнению с ранним отцовством.