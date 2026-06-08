Аверина забеременела от фигуриста: все подробности громкого романа

Дина Аверина появилась с округлившимся животом на престижной премии. Она только недавно вышла замуж за опытного мужчину, осчастливив его и себя. Что рассказали общественности прославленная гимнастка и олимпийский чемпион по фигурному катанию – в материале РИА Новости.