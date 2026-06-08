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Лидер АдГ поздравила Андрееву с победой в турнире Большого шлема - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
22:20 08.06.2026
Лидер АдГ поздравила Андрееву с победой в турнире Большого шлема

Лидер АдГ Вайдель поздравила Андрееву с победой в турнире Большого шлема

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneРоссиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой в турнире «Ролан Гаррос».
  • Журналист Бен Ротенберг сообщил, что во время празднования победы Андреевой организаторы турнира заставили болельщиков убрать флаг России.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой в турнире Большого шлема.
В субботу 19-летняя Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос", выиграв первый в карьере турнир Большого шлема. При этом журналист Бен Ротенберг сообщил, что во время празднования победы Андреевой организаторы турнира заставили болельщиков убрать флаг России.
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"Поздравляем Мирру Андрееву! Девятнадцатилетняя россиянка в субботу выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису", - написала Вайдель на странице в соцсети Х.
При этом глава АдГ заявила, что спорт должен быть вне политики, а в центре внимания должны быть именно достижения спортсменов.
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
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