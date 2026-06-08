Лидер АдГ поздравила Андрееву с победой в турнире Большого шлема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой в турнире «Ролан Гаррос».
- Журналист Бен Ротенберг сообщил, что во время празднования победы Андреевой организаторы турнира заставили болельщиков убрать флаг России.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой в турнире Большого шлема.
В субботу 19-летняя Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос", выиграв первый в карьере турнир Большого шлема. При этом журналист Бен Ротенберг сообщил, что во время празднования победы Андреевой организаторы турнира заставили болельщиков убрать флаг России.
При этом глава АдГ заявила, что спорт должен быть вне политики, а в центре внимания должны быть именно достижения спортсменов.
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).