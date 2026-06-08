Лидер АдГ поздравила Андрееву с победой в турнире Большого шлема

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой в турнире Большого шлема.

При этом глава АдГ заявила, что спорт должен быть вне политики, а в центре внимания должны быть именно достижения спортсменов.