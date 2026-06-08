Андреева призналась, что представляла себя Федерером в финале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый в карьере турнир Большого шлема, победив Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос».
- Во время матча Андреева представляла себя Роджером Федерером и анализировала игру, размышляя о том, как бы он поступил в той или иной ситуации.
- Образ мышления, ассоциированный с Федерером, помог Андреевой перестать переживать во время матча и сосредоточиться на игре.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что представляла себя швейцарцем Роджером Федерером, пытаясь анализировать игру по ходу выигранного финала Открытого чемпионата Франции.
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"Пыталась представить, что я Роджер на корте, и думала, как бы он повел себя в данной ситуации, что бы случилось. Наверное, я даже немного заигралась и настолько вошла в этот образ, что иногда это мне действительно помогало. Играть слева одной рукой (одноручный бэкхенд слева - один из фирменных ударов Федерера - ред.) я не стала, решила оставить это на другой матч, а не на финал турнира Большого шлема. Может быть, как-нибудь потом попробую. Решила в финале особо не экспериментировать, но из-за того, что я так долго думала о нем, в какой-то момент даже переставала переживать на корте. Поэтому это мне очень помогло", - сказала Андреева в интервью "Больше!".
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).