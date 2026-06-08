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Андреева призналась, что представляла себя Федерером в финале - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
16:18 08.06.2026 (обновлено: 16:35 08.06.2026)
Андреева призналась, что представляла себя Федерером в финале

Андреева рассказала, что пыталась вжиться в образ Федерера в финале в Париже

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый в карьере турнир Большого шлема, победив Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос».
  • Во время матча Андреева представляла себя Роджером Федерером и анализировала игру, размышляя о том, как бы он поступил в той или иной ситуации.
  • Образ мышления, ассоциированный с Федерером, помог Андреевой перестать переживать во время матча и сосредоточиться на игре.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что представляла себя швейцарцем Роджером Федерером, пытаясь анализировать игру по ходу выигранного финала Открытого чемпионата Франции.
В субботу 19-летняя Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос", выиграв первый в карьере турнир Большого шлема. Федерер является 20-кратным победителем мейджоров, один из которых - Открытый чемпионат Франции 2009 года.
«
"Пыталась представить, что я Роджер на корте, и думала, как бы он повел себя в данной ситуации, что бы случилось. Наверное, я даже немного заигралась и настолько вошла в этот образ, что иногда это мне действительно помогало. Играть слева одной рукой (одноручный бэкхенд слева - один из фирменных ударов Федерера - ред.) я не стала, решила оставить это на другой матч, а не на финал турнира Большого шлема. Может быть, как-нибудь потом попробую. Решила в финале особо не экспериментировать, но из-за того, что я так долго думала о нем, в какой-то момент даже переставала переживать на корте. Поэтому это мне очень помогло", - сказала Андреева в интервью "Больше!".
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Великая победа России! Андреева сотворила чудо на "Ролан Гаррос"
6 июня, 18:36
 
ТеннисСпортМирра АндрееваРоджер ФедерерМария ШараповаРолан Гаррос
 
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