Андреева призналась, что представляла себя Федерером в финале

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"Пыталась представить, что я Роджер на корте, и думала, как бы он повел себя в данной ситуации, что бы случилось. Наверное, я даже немного заигралась и настолько вошла в этот образ, что иногда это мне действительно помогало. Играть слева одной рукой (одноручный бэкхенд слева - один из фирменных ударов Федерера - ред.) я не стала, решила оставить это на другой матч, а не на финал турнира Большого шлема. Может быть, как-нибудь потом попробую. Решила в финале особо не экспериментировать, но из-за того, что я так долго думала о нем, в какой-то момент даже переставала переживать на корте. Поэтому это мне очень помогло", - сказала Андреева в интервью "Больше!".