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Мендель набросилась на Зеленского из-за случившегося на Украине - РИА Новости, 07.06.2026
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14:53 07.06.2026 (обновлено: 17:12 07.06.2026)
Мендель набросилась на Зеленского из-за случившегося на Украине

Мендель: Зеленский боится завершения конфликта с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Зеленского пугает возможность прекращения конфликта с Россией, поэтому он использовал героизацию деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*) как пиар-ход, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
  • Мендель отметила, что Зеленский, пытаясь поднять уровень общественной поддержки, лишь создал новый конфликт с Варшавой, дополнительно снизив имиджевый рейтинг украинского руководства.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский боится окончания конфликта с Россией, поэтому использовал героизацию деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*) как пиар-ход, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Зеленского почти не осталось советников, которые сегодня действительно способны разработать политическую стратегию, направленную на объединение общества, которое никогда, по сути, не носило националистического характера (именно поэтому он получил 73 процента голосов в 2019 году). Вот почему он боится прекращения войны — ему нечего предложить взамен. Война и страх остаются единственными инструментами, с помощью которых он все еще может эффективно удерживать власть", — написала она в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Мендель отметила, что Зеленский, пытаясь поднять уровень общественной поддержки, лишь создал новый конфликт с Варшавой и ухудшил уже не идеально воспринимаемый имидж украинского руководства.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области доставленных из Люксембурга останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника Он также присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Как сообщало издание "Страна.ua", киевский режим также готов к перезахоронению на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеры и Евгения Коновальца.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на территории Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
 
В миреРоссияВаршаваЮлия МендельВладимир ЗеленскийОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Вооруженные силы УкраиныСтрана.uaАндрей МельникКиевская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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