С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он добавил, что слишком много людей хотят наказать Зеленского за то, что он совершил.