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Зеленский недолго проживет после завершения конфликта, заявил Риттер - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:14 07.06.2026
Зеленский недолго проживет после завершения конфликта, заявил Риттер

Риттер: Зеленский предал всех и недолго проживет после завершения конфликта

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта.
  • По словам Риттера, много людей хотят наказать Зеленского за его действия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Я думаю, Зеленский предал всех. Он предал свой народ. Он предал весь мир. Он предал Россию - он обещал мир. И я не думаю, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта", - сказал Риттер агентству на полях ПМЭФ.
Он добавил, что слишком много людей хотят наказать Зеленского за то, что он совершил.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Скотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ. 4 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Риттер рассказал, когда закончится конфликт на Украине
4 июня, 12:21
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияВладимир ЗеленскийСкотт Риттер
 
 
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