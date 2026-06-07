Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта.
- По словам Риттера, много людей хотят наказать Зеленского за его действия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он добавил, что слишком много людей хотят наказать Зеленского за то, что он совершил.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.