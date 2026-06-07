Рейтинг@Mail.ru
В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:14 07.06.2026 (обновлено: 09:54 07.06.2026)
В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Минобрнауки: в РФ разработали новые препараты для лечения глиомы мозга

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы головного мозга.
  • В диагностике наибольшую эффективность показал метод с использованием нового радиофармпрепарата на основе синтетических молекул ДНК.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга — глиомы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
"Междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга. В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров", — заявили в ведомстве.
Врач - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В России разработали систему для выявления метастазов
18 марта, 07:12
При внутривенном введении аптамеры притягивались к опухоли и четко локализовывались в ней, специфически ее подсвечивая.
"Для лечения вводили аптамеры, связанные с уже известными противоопухолевыми молекулами, чтобы повысить их специфическую доставку только к клеткам глиомы", — отметили в министерстве.
Ученые нашли несколько аптамеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток головного мозга к лучевой терапии и препятствуют миграции в здоровую ткань органа. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива.
"Еще одно направление в терапии злокачественных опухолей головного мозга, отрабатываемое учеными, — так называемое перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, содержащего несколько молекул", — заявила доктор биологических наук, профессор РАН Галина Павлова.
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России разработали метод полного удаления метастазов при раке
26 февраля, 20:03
Специалист подчеркнула, что молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки мозга.
«

"Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям", — уточнили в Минобрнауки.

Исследования проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и МГУ имени М. В. Ломоносова
Работа проходила в рамках гранта Минобрнауки.
Сотрудник с пробирками в химической лаборатории на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В России разрабатывают тест на опухоль околоушной слюнной железы
30 марта, 09:49
 
НаукаРоссияРоссийская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваТехнологииЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала