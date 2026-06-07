В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы головного мозга.

В диагностике наибольшую эффективность показал метод с использованием нового радиофармпрепарата на основе синтетических молекул ДНК.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга — глиомы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

"Междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга. В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров ", — заявили в ведомстве.

При внутривенном введении аптамеры притягивались к опухоли и четко локализовывались в ней, специфически ее подсвечивая.

"Для лечения вводили аптамеры, связанные с уже известными противоопухолевыми молекулами, чтобы повысить их специфическую доставку только к клеткам глиомы", — отметили в министерстве.

Ученые нашли несколько аптамеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток головного мозга к лучевой терапии и препятствуют миграции в здоровую ткань органа. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива.

"Еще одно направление в терапии злокачественных опухолей головного мозга, отрабатываемое учеными, — так называемое перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, содержащего несколько молекул", — заявила доктор биологических наук, профессор РАН Галина Павлова.

Специалист подчеркнула, что молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки мозга.

« "Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям", — уточнили в Минобрнауки.

Исследования проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и МГУ имени М. В. Ломоносова