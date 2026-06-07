Названы отрасли со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В марте работники пяти отраслей в России получали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей.

Самые высокие средние зарплаты были у финансистов и страховщиков.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники пяти отраслей, выяснило РИА Новости, изучив статистику.

Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики — 314,1 тысячи рублей.

Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сферах IT (226,5 тысячи), добычи нефти и газа (226,4 тысячи), воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи) и производства табачных изделий (218 тысяч).