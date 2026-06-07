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Названы отрасли со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей - РИА Новости, 07.06.2026
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12:36 07.06.2026 (обновлено: 16:36 07.06.2026)
Названы отрасли со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей

РИА Новости: средние зарплаты свыше 200 тыс. руб. получали работники 5 отраслей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В марте работники пяти отраслей в России получали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей.
  • Самые высокие средние зарплаты были у финансистов и страховщиков.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники пяти отраслей, выяснило РИА Новости, изучив статистику.
Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики — 314,1 тысячи рублей.
Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сферах IT (226,5 тысячи), добычи нефти и газа (226,4 тысячи), воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи) и производства табачных изделий (218 тысяч).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
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