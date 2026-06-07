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Захарова прокомментировала взрыв дрона ВСУ в Румынии - РИА Новости, 07.06.2026
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00:18 07.06.2026
Захарова прокомментировала взрыв дрона ВСУ в Румынии

Захарова поинтересовалась, когда МИД Румынии закроет представительство в Киеве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, задала вопрос о том, когда МИД Румынии планирует закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов.
  • Она также спросила, когда власти Румынии попросят прощения у граждан за "бесконечное русофобское вранье".
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя взрыв морского беспилотника ВСУ в румынском порту, поинтересовалась, когда МИД Румынии планирует закрыть представительство или выслать украинских дипломатов.
"Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов", - написала Захарова в Telegram-канале.
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Представитель российского МИД спросила, когда власти Румынии попросят прощения у граждан за "бесконечное русофобское вранье", а также когда страна перестанет финансировать киевский режим.
В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии.
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