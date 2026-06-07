В Сумской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кролевце Сумской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в части Сумской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Кролевце Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кролевце Сумской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
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