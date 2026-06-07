ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- Противник потерял более 450 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 450 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и пяти штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоселовка, Трудовое, Червоная Криница, Омельник, Копани Запорожской области, Заречное, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области.
"ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
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