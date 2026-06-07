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Зеленскому не дано ничего другого, кроме написания писем, заявил Володин - РИА Новости, 07.06.2026
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14:19 07.06.2026
Зеленскому не дано ничего другого, кроме написания писем, заявил Володин

Володин: Зеленскому не дано ничего другого, кроме написания писем

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что Владимиру Зеленскому "не дано ничего другого, кроме написания писем".
  • Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.
  • Путин на пленарном заседании ПМЭФ сообщил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не дано ничего другого, кроме написания писем, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
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"Зеленский - нелегитимный президент. А то, что он письма пишет, - ему, наверное, другого уже не дано", - сказал Володин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он добавил, что Зеленский - террорист, возглавляющий террористический киевский нацистский режим.
"То, что произошло в Старобельске, что произошло с автобусом, где мирные люди ехали, тоже памятно… А сейчас и из Азербайджана. Потом беспилотники Украины залетают на территорию Европы", - подчеркнул председатель Госдумы.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР в среду. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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