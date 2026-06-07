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Ушаков не назвал российского бизнесмена, посещавшего Киев - РИА Новости, 07.06.2026
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13:13 07.06.2026
Ушаков не назвал российского бизнесмена, посещавшего Киев

Ушаков не назвал крупного российского бизнесмена, посещавшего Киев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Киев ездил достаточно крупный и известный бизнесмен из России.
  • Он заявил о наличии как открытых, так и закрытых контактов страны с киевским режимом.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Достаточно крупный бизнесмен из РФ, который довольно известен, ездил в Киев, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил о встрече с российским лидером.
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"(В Киев ездил - ред) достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают", — заявил Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он также рассказал о контактах РФ с киевским режимом.
"У нас и открытые, и закрытые (контакты с киевским режимом - ред.). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", — заявил Ушаков.
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РоссияКиевЮрий УшаковВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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