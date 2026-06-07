Ушаков не назвал российского бизнесмена, посещавшего Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Киев ездил достаточно крупный и известный бизнесмен из России.
- Он заявил о наличии как открытых, так и закрытых контактов страны с киевским режимом.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Достаточно крупный бизнесмен из РФ, который довольно известен, ездил в Киев, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил о встрече с российским лидером.
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"(В Киев ездил - ред) достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают", — заявил Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он также рассказал о контактах РФ с киевским режимом.
"У нас и открытые, и закрытые (контакты с киевским режимом - ред.). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", — заявил Ушаков.