"На грани уничтожения": на Западе послали жесткое сообщение фон дер Ляйен

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"Я требую от румынских вассалов Урсулы фон дер Ляйен уведомить свою сувереншу о решении заморозить любую помощь, пожертвования или финансирование Украины — будь то военное, экономическое или гуманитарное. Это должно быть сделано до выяснения точных причин и обстоятельств взрыва украинского морского дрона, из-за которого на грани уничтожения оказался крупнейший румынский порт и возникла угроза катастрофы для второго по величине города румын (Констанцы. — Прим. ред.)", — написал политик.