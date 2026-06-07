"На грани уничтожения": на Западе послали жесткое сообщение фон дер Ляйен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румынский евродепутат Георге Пиперя потребовал немедленно уведомить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о заморозке любой помощи Украине до выяснения причин взрыва украинского морского дрона.
- По словам политика, инцидент с беспилотником ВСУ создал угрозу катастрофы для второго по величине города румын и поставил на грань уничтожения крупнейший порт страны.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бухаресту нужно немедленно сообщить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о прекращении военной поддержки Киева после опасного инцидента с морским беспилотником ВСУ, заявил румынский евродепутат Георге Пиперя в социальной сети X.
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"Я требую от румынских вассалов Урсулы фон дер Ляйен уведомить свою сувереншу о решении заморозить любую помощь, пожертвования или финансирование Украины — будь то военное, экономическое или гуманитарное. Это должно быть сделано до выяснения точных причин и обстоятельств взрыва украинского морского дрона, из-за которого на грани уничтожения оказался крупнейший румынский порт и возникла угроза катастрофы для второго по величине города румын (Констанцы. — Прим. ред.)", — написал политик.
После того как выяснилось украинское происхождение морского беспилотника, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась с вопросом, когда Бухарест попросит прощения у румын за дезинформацию, основанную на русофобии, а также когда страна перестанет финансировать киевский режим.