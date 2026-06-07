Украина выбрала ложный путь интеграции, заявил глава парламента Крыма

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"Если они будут и дальше идти по пути евроинтеграции, то это совершенно сатанистский путь. Он был изначально ложным. И Европа, зная это прекрасно, их туда тянет, понимая, что они никогда туда не дойдут. Но им сам процесс важен", - сказал Константинов.