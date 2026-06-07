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Украина выбрала ложный путь интеграции, заявил глава парламента Крыма - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:45 07.06.2026
Украина выбрала ложный путь интеграции, заявил глава парламента Крыма

Константинов: Киев выбрал ложный путь интеграции, сделав ставку на ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ставка Украины на Евросоюз является ложным путем интеграции.
  • По его словам, путь евроинтеграции принес Украине хаос и разрушения и спровоцировал военный конфликт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Украина, сделав ставку на Евросоюз, выбрала ложный путь интеграции, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Если они будут и дальше идти по пути евроинтеграции, то это совершенно сатанистский путь. Он был изначально ложным. И Европа, зная это прекрасно, их туда тянет, понимая, что они никогда туда не дойдут. Но им сам процесс важен", - сказал Константинов.
По его словам, путь евроинтеграции принес Украине хаос и разрушения, а также спровоцировал военный конфликт.
«
"Запад превратил Украину в болото и дикое поле", - подчеркнул глава парламента.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
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