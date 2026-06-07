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Статус ассоциированного члена ЕС для Украины угрожает ЕС, заявил депутат - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:13 07.06.2026
Статус ассоциированного члена ЕС для Украины угрожает ЕС, заявил депутат

Депутат Котре: предоставление Украине статуса члена ЕС приведет к краху ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСбор гостей на пленарное заседание ПМЭФ-2026. Штеффен Котре
Сбор гостей на пленарное заседание ПМЭФ-2026. Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сбор гостей на пленарное заседание ПМЭФ-2026. Штеффен Котре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что предоставление Украине статуса ассоциированного члена Евросоюза может привести к краху ЕС.
  • По мнению Котре, это произойдет из-за чрезмерного расширения Европейского союза.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса ассоциированного члена Евросоюза может привести к краху ЕС, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным", - сказал Котре на полях ПМЭФ, комментируя решение Германии предложить предоставить Украине статус ассоциированного члена.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Вчера, 02:42
 
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