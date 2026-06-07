Статус ассоциированного члена ЕС для Украины угрожает ЕС, заявил депутат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса ассоциированного члена Евросоюза может привести к краху ЕС, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.