"Уничтожить своих". На Западе поразились решению на Украине

При этом отмечается, что киевский режим ради сохранения власти способен на любые преступления против собственного народа.

"Правильным решением было бы признать, что страна больше не может воевать, а затем подписать капитуляцию, но вместо этого режим решил уничтожить и своих женщин", — подчеркивает издание.