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"Уничтожить своих". На Западе поразились решению на Украине - РИА Новости, 07.06.2026
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02:04 07.06.2026 (обновлено: 04:43 07.06.2026)
"Уничтожить своих". На Западе поразились решению на Украине

Strategic Culture: ВСУ демонстрируют неспособность к наступательным действиям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине обучают девушек с 16 лет методам партизанской войны.
  • Издание Strategic Culture связывает это с сокращением мужского населения Украины и ее неспособностью к наступательным действиям.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Украине обучают молодых женщин методам партизанской войны, что говорит о серьезных демографических проблемах, пишет издание Strategic Culture.
"Украинские территориальные центры комплектации направляют усилия на обучение молодых женщин, начиная с 16-летнего возраста, методам ведения партизанской войны. <…> Западные СМИ игнорировали эту ситуацию, но на самом деле она демонстрирует сокращение мужского населения Украины и ее неспособность к наступательным действиям", — говорится в публикации.
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При этом отмечается, что киевский режим ради сохранения власти способен на любые преступления против собственного народа.
"Правильным решением было бы признать, что страна больше не может воевать, а затем подписать капитуляцию, но вместо этого режим решил уничтожить и своих женщин", — подчеркивает издание.
Как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в марте, в этом году число женщин в украинской армии увеличилось в 2,5 раза с 2025 года.
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