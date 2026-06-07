Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Ахтырка Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В городе Ахтырка в Сумской области прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
"В Ахтырке в Сумской области были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в его Telegram.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этом регионе, а также в Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18