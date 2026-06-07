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В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.06.2026
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01:27 07.06.2026 (обновлено: 05:38 07.06.2026)
В Сумской области прогремели взрывы

В городе Ахтырка Сумской области после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Ахтырка Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
  • Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В городе Ахтырка в Сумской области прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Ахтырке в Сумской области были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в его Telegram.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этом регионе, а также в Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
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