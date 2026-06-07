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Депутат ЕП оценил последствия сокращения числа российских туристов в ЕС - РИА Новости, 07.06.2026
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09:51 07.06.2026
Депутат ЕП оценил последствия сокращения числа российских туристов в ЕС

Депутат ЕП Картайзер: сокращение числа туристов из РФ наносит огромный ущерб ЕС

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что сокращение числа российских туристов оказывает негативное влияние на туристическую отрасль Евросоюза.
  • По словам депутата, европейский туризм уже ощутил огромные последствия сокращения турпотока из России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Резкое сокращение числа российских туристов оказывает негативное влияние на туристическую отрасль Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Это (сокращение турпотока из РФ - ред.) наносит огромный ущерб туристической индустрии в Евросоюзе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, европейский туризм уже ощутил огромные последствия сокращения числа путешественников из России.
Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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