Виноделие в России больше не зависит от импортных саженцев, заявил Титов

Краткий пересказ от РИА ИИ Российское виноделие больше не зависит от импортных саженцев, заявил Борис Титов.

В стране избыток собственного производства саженцев на внутреннем рынке.

Отечественные производители ориентируются в основном на автохтонные сорта винограда.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российское виноделие больше никак не зависит от импортных саженцев, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.

"Что касается саженцев, Россия тут уже вообще никак не зависит от Запада", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Италии, "Россия всегда закупала саженцы в Европе , до недавнего времени из Франции Сербии ... Словом, была долгие годы очень зависима от импортных саженцев", - объяснил Титов

Сейчас же, по его словам, в России избыток собственного производства саженцев на внутреннем рынке.

« "Сегодня собственные питомники саженцев есть у сотни отечественных производителей вина. Наряду с ними есть в стране и отдельные питомники", - подчеркнул собеседник агентства.

При этом, как отметил Титов, в России есть разные сорта.

"Мы держим и европейскую генетику, но в основном ориентируемся на автохтонные сорта, то есть произрастающие только в России", - заключил он.