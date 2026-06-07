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Виноделие в России больше не зависит от импортных саженцев, заявил Титов - РИА Новости, 07.06.2026
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Виноделие в России больше не зависит от импортных саженцев, заявил Титов

Титов: Российское виноделие больше не зависит от импортных саженцев

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство в Крыму
Винодельческое хозяйство в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское виноделие больше не зависит от импортных саженцев, заявил Борис Титов.
  • В стране избыток собственного производства саженцев на внутреннем рынке.
  • Отечественные производители ориентируются в основном на автохтонные сорта винограда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российское виноделие больше никак не зависит от импортных саженцев, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.
"Что касается саженцев, Россия тут уже вообще никак не зависит от Запада", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
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"Россия всегда закупала саженцы в Европе, до недавнего времени из Франции, Италии, Сербии... Словом, была долгие годы очень зависима от импортных саженцев", - объяснил Титов.
Сейчас же, по его словам, в России избыток собственного производства саженцев на внутреннем рынке.
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"Сегодня собственные питомники саженцев есть у сотни отечественных производителей вина. Наряду с ними есть в стране и отдельные питомники", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом, как отметил Титов, в России есть разные сорта.
"Мы держим и европейскую генетику, но в основном ориентируемся на автохтонные сорта, то есть произрастающие только в России", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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