Бублик попросил Андрееву научить его играть в теннис

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Представляющий Казахстан Александр Бублик поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции и попросил научить его играть в теннис.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
"Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным шлемом", - написал Бублик в своем Telegram-канале.
В марте Бублик поддержал Андрееву, когда та прокричала несколько нецензурных фраз в сторону трибун после поражения на турнире в Индиан-Уэллсе, написав: "Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то".
Бублику 28 лет, он уроженец Гатчины. В текущем сезоне теннисист не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос", уступив 80-й ракетке мира немцу Яну-Леннарду Штруффу. Спортсмен является финалистом Открытого чемпионата Франции 2021 года в парном разряде.