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Бублик попросил Андрееву научить его играть в теннис - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Теннис
 
12:21 07.06.2026 (обновлено: 12:26 07.06.2026)
Бублик попросил Андрееву научить его играть в теннис

Бублик попросил выигравшую "Ролан Гаррос" Андрееву научить его играть в теннис

© Фото : Пресс-служба FFTРоссийская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Пресс-служба FFT
Российская теннисистка Мирра Андреева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Представляющий Казахстан Александр Бублик поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции и попросил научить его играть в теннис.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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"Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным шлемом", - написал Бублик в своем Telegram-канале.
В марте Бублик поддержал Андрееву, когда та прокричала несколько нецензурных фраз в сторону трибун после поражения на турнире в Индиан-Уэллсе, написав: "Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то".
Бублику 28 лет, он уроженец Гатчины. В текущем сезоне теннисист не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос", уступив 80-й ракетке мира немцу Яну-Леннарду Штруффу. Спортсмен является финалистом Открытого чемпионата Франции 2021 года в парном разряде.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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ТеннисСпортФранцияПольшаИндиан-УэллсРолан ГарросАлександр БубликМирра АндрееваМария ШараповаГатчина
 
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