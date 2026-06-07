Итальянский эксперт рассказал о перспективах России в области технологий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россию ждут большие перспективы в области технологических исследований и открытий, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Я думаю, что России надо развивать технологические, научные открытия и исследования", - сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.
По его словам, Россию ждут большие перспективы в этой области.
Также Торрембини выразил мнение, что разработки военной промышленности необходимо передавать гражданской сфере.
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"Почему я так говорю? Интернет - это был американский военный проект. И посмотрите, что теперь", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.