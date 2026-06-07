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Итальянский эксперт рассказал о перспективах России в области технологий - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:53 07.06.2026
Итальянский эксперт рассказал о перспективах России в области технологий

Глава GIM UnimpresaТоррембини: РФ ждут большие перспективы в области технологий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрезидент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россию ждут большие перспективы в области технологических исследований и открытий, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Я думаю, что России надо развивать технологические, научные открытия и исследования", - сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.
Витторио Торрембини на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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3 июня, 16:04
По его словам, Россию ждут большие перспективы в этой области.
Также Торрембини выразил мнение, что разработки военной промышленности необходимо передавать гражданской сфере.
«
"Почему я так говорю? Интернет - это был американский военный проект. И посмотрите, что теперь", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияВитторио ТоррембиниТехнологииИталия
 
 
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