Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Владимира Зеленского давно надо признать террористом.
- Он назвал Зеленского подонком, которому и руки нельзя подавать, а не то, что вести переговоры.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главу киевского режима Владимира Зеленского давно надо признать террористом, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Это подонок, которому и руки нельзя подавать, а не то, что вести переговоры. И вообще давно надо признать его террористом", - сказал Степашин в беседе с РИА Новости.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.