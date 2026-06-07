Рейтинг@Mail.ru
Степашин предложил признать Зеленского террористом - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
04:07 07.06.2026
Степашин предложил признать Зеленского террористом

Степашин назвал Зеленского подонком, которому нельзя подавать руки

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Владимира Зеленского давно надо признать террористом.
  • Он назвал Зеленского подонком, которому и руки нельзя подавать, а не то, что вести переговоры.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главу киевского режима Владимира Зеленского давно надо признать террористом, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Это подонок, которому и руки нельзя подавать, а не то, что вести переговоры. И вообще давно надо признать его террористом", - сказал Степашин в беседе с РИА Новости.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Мы сошли с ума?" На Западе ужаснулись шагу в отношении Зеленского
02:23
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей Степашин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала