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В США высказались о масштабах коррупции на Украине - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
00:54 07.06.2026 (обновлено: 02:59 07.06.2026)
В США высказались о масштабах коррупции на Украине

Риттер: в США знают, что на Украине коррупция, но не осознают ее масштабов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший эксперт ООН по вооружениям и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в США предполагают, что Украина коррумпирована.
  • При этом он отметил, что в США не осознают масшитабов коррупции на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США осознают, что на Украине есть коррупция, но не осознают ее масштабы, заявил бывший эксперт ООН по вооружениям и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Мы предполагаем, что Украина коррумпирована. Но мы не осознаем глубину коррупции", - сказал он агентству.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
На Украине процветает коррупция, заявил Путин
4 июня, 21:26
Сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Скотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ. 4 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Риттер рассказал, когда закончится конфликт на Украине
4 июня, 12:21
 
ПМЭФ-2026В миреУкраинаСШАКиевСкотт РиттерАндрей ЕрмакООНСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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