В США высказались о масштабах коррупции на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший эксперт ООН по вооружениям и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в США предполагают, что Украина коррумпирована.
- При этом он отметил, что в США не осознают масшитабов коррупции на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США осознают, что на Украине есть коррупция, но не осознают ее масштабы, заявил бывший эксперт ООН по вооружениям и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Мы предполагаем, что Украина коррумпирована. Но мы не осознаем глубину коррупции", - сказал он агентству.
На Украине процветает коррупция, заявил Путин
4 июня, 21:26
Сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.