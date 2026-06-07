В США высказались о масштабах коррупции на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США осознают, что на Украине есть коррупция, но не осознают ее масштабы, заявил бывший эксперт ООН по вооружениям и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.