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Российские синхронисты завоевали золото в комбинации на юношеском ЧЕ - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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20:13 07.06.2026
Российские синхронисты завоевали золото в комбинации на юношеском ЧЕ

Сборная России выиграла в комбинации на юношеском ЧЕ по синхронному плаванию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСинхронное плавание
Синхронное плавание - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге.
  • Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном, так как 13 апреля World Aquatics полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге.
Результат российской команды, в составе которой выступили Доминика Александрова, Алиса Беда, Никита Бодров, Анастасия Дюкова, Дарья Керро, Диана Ким, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Никита Скляров, Александра Ахтырская и Мария Пахомова, составил 261,3987 балла. Вторыми стали испанцы (223,4699), третьими - греки (218,3171).
Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
Россиянки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова на чемпионате Европы по синхронному плаванию в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Российский дуэт синхронисток завоевал золото на юношеском чемпионате Европы
Вчера, 14:24
 
СпортРоссияЛюксембург (округ)Синхронное плавание
 
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