Российские синхронисты завоевали золото в комбинации на юношеском ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге.

Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном, так как 13 апреля World Aquatics полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге.

Результат российской команды, в составе которой выступили Доминика Александрова, Алиса Беда, Никита Бодров, Анастасия Дюкова, Дарья Керро, Диана Ким, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Никита Скляров, Александра Ахтырская и Мария Пахомова, составил 261,3987 балла. Вторыми стали испанцы (223,4699), третьими - греки (218,3171).