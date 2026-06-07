Российский дуэт синхронисток завоевал золото на юношеском чемпионате Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова стали победительницами в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россиянки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова стали победительницами в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге.
В сольной произвольной программе у мужчин серебро завоевал Никита Бодров с результатом 195,1550 балла. Первым стал француз Дилан Фрейтас (201,9851), на третьей позиции расположился представитель Греции Стилианос Кукуселис (190,6763).
Чемпионат Европы завершится 7 июня. Позднее в воскресенье пройдут соревнования в дисциплине "произвольная комбинация".
Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.