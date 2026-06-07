Россиянка Лагно выиграла Chess Tour в Токио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Екатерина Лагно победила в круговом турнире по блицу на этапе серии WR Chess Tour в Токио.
- Лагно отобралась в финал серии, который пройдет в Штутгарте, обыграв в решающем матче представительницу Швейцарии Александру Костенюк со счетом 3:2 по партиям.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей кругового турнира по блицу на этапе серии WR Chess Tour в Токио и отобралась в финал.
В решающем матче турнира в Японии Лагно обыграла представительницу Швейцарии Александру Костенюк со счетом 3:2 по партиям.
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