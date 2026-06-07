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Россиянка Лагно выиграла Chess Tour в Токио - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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14:41 07.06.2026 (обновлено: 15:44 07.06.2026)
Россиянка Лагно выиграла Chess Tour в Токио

Россиянка Лагно выиграла круговой женский блицтурнир Chess Tour в Токио

© пресс-служба турнира "Шахматные звезды"Шахматистка Екатерина Лагно (Россия)
Шахматистка Екатерина Лагно (Россия) - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© пресс-служба турнира "Шахматные звезды"
Шахматистка Екатерина Лагно (Россия). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Екатерина Лагно победила в круговом турнире по блицу на этапе серии WR Chess Tour в Токио.
  • Лагно отобралась в финал серии, который пройдет в Штутгарте, обыграв в решающем матче представительницу Швейцарии Александру Костенюк со счетом 3:2 по партиям.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей кругового турнира по блицу на этапе серии WR Chess Tour в Токио и отобралась в финал.
В решающем матче турнира в Японии Лагно обыграла представительницу Швейцарии Александру Костенюк со счетом 3:2 по партиям.
Лагно, а также представительница Индии Рамешбабу Вайшали, ранее выигравшая турнир по рапиду, завоевали право сыграть в финале серии, который пройдет в немецком Штутгарте 22-23 ноября.
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СпортТокиоЯпонияШвейцарияАлександра КостенюкЕкатерина ЛагноШахматы
 
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