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Сербы рады российским туристам, турпоток растет, заявил министр Попович - РИА Новости, 07.06.2026
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Туризм
 
06:37 07.06.2026
Сербы рады российским туристам, турпоток растет, заявил министр Попович

Министр Попович: Сербия рада российским туристам, обоюдный турпоток hfcntn

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид города Белград
Вид города Белград - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербы рады российским туристам, обоюдный турпоток продолжает расти, сообщил министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович.
  • За первые четыре месяца 2026 года граждане России совершили 60 975 въездов в Сербию в качестве туристов, что на 16,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
  • Число ночевок российских туристов в Сербии за период январь — апрель 2026 года составило 188 956, что на 10,4% больше аналогичного показателя 2025 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сербы рады российским туристам, обоюдный турпоток продолжает расти, сообщил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество.
"Наши владельцы гостиниц, ресторанов, услуг - все очень любят русских туристов. Для них русские туристы как братья. И поэтому я уверен, что туристический поток и в одну, и в другую сторону в будущем будет увеличиваться, благодаря, действительно, тому, что у нас есть желание одних и других познакомиться с культурой, традициями и ценностями, которые имеют и Россия, и Сербия", - сказал он на полях ПМЭФ.
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По данным республиканского управления статистики, за первые четыре месяца 2026 года граждане России совершили 60 975 въездов в Сербию в качестве туристов, что на 16,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Из этого числа часть приходится на уже находящихся в Сербии граждан РФ, которые пересекают границу с соседними странами каждые 30 дней на "визаран" - чтобы продлить право на пребывание. Число ночевок российских туристов за период январь-апрель 2026 года составило 188 956, что на 10,4% того же периода 2025 года.
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