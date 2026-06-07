В Саратове завели уголовное дело после гибели пятилетней девочки в ДТП

САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратове, в котором погибла пятилетняя девочка и еще трое детей пострадали, виновником аварии является выехавший на встречную полосу водитель, сообщает региональное СУСК.