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В Саратове завели уголовное дело после гибели пятилетней девочки в ДТП - РИА Новости, 07.06.2026
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20:53 07.06.2026
В Саратове завели уголовное дело после гибели пятилетней девочки в ДТП

СК: уголовное дело возбуждено после гибели пятилетней девочки в ДТП в Саратове

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и «Уаз Патриот», в результате которого погибла пятилетняя девочка и еще трое детей пострадали.
  • Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть ребенка.
  • Виновником аварии является 40-летний водитель «Уаз Патриот», выехавший на встречную полосу.
САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратове, в котором погибла пятилетняя девочка и еще трое детей пострадали, виновником аварии является выехавший на встречную полосу водитель, сообщает региональное СУСК.
Ранее в Госавтоинспекции по Саратову сообщали, что на 276-м километре федеральной автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград произошло столкновение автомобилей Toyota и "Уаз Патриот". В результате аварии погибла пятилетняя пассажирка Toyota, пострадали еще трое детей 2016, 2019 и 2025 годов рождения, а также трое взрослых.
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"Следственным отделом по городу Саратов следственного управления СК России по Саратовской области по факту ДТП, повлекшего смерть пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По версии следствия, виновником ДТП является 40-летний водитель "Уаз Патриот", совершивший выезд на встречную полосу. Следователь осмотрел место аварии. В настоящее время допрашиваются свидетели, продолжаются иные следственные действия, добавили в СУСК.
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ПроисшествияСаратовРоссияСызраньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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