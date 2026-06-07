Рейтинг@Mail.ru
"Просто тошно". Выпад Джонсона в адрес Путина ужаснул Запад - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 07.06.2026 (обновлено: 20:22 07.06.2026)
"Просто тошно". Выпад Джонсона в адрес Путина ужаснул Запад

Журналист Фази назвал слова Джонсона о поражении России бредовыми фантазиями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине — это бредовые фантазии, написал итальянский журналист Томас Фази в соцсети X.
  • Также отвращение эксперта вызвали требования западных политиков, в частности Джонсона, продолжать отправку украинцев на фронт.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине — это бредовые фантазии, написал итальянский журналист Томас Фази в соцсети X.
Так он отреагировал на заявление политика о том, что "поражение российского президента" якобы станет прекрасным моментом, и призыв помочь Украине "быстрее победить".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Это провокация". Новая выходка Зеленского вызвала гнев в Польше
Вчера, 16:36
"Просто тошно смотреть, как западные олигархи вроде Джонсона требуют, чтобы мы продолжали отправлять украинцев на убой против их воли ради удовлетворения чьих-то безумных геополитических фантазий или набивания карманов", — отметил журналист.
По мнению Фази, западные политики наживаются на украинском конфликте, при этом выдавая себя за союзников.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Заявление Джонсона о Путине вызвало ярость в США
Вчера, 15:48
 
В миреУкраинаРоссияБорис ДжонсонВладимир ПутинСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала