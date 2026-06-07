Краткий пересказ от РИА ИИ
- Слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине — это бредовые фантазии, написал итальянский журналист Томас Фази в соцсети X.
- Также отвращение эксперта вызвали требования западных политиков, в частности Джонсона, продолжать отправку украинцев на фронт.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине — это бредовые фантазии, написал итальянский журналист Томас Фази в соцсети X.
Так он отреагировал на заявление политика о том, что "поражение российского президента" якобы станет прекрасным моментом, и призыв помочь Украине "быстрее победить".
"Просто тошно смотреть, как западные олигархи вроде Джонсона требуют, чтобы мы продолжали отправлять украинцев на убой против их воли ради удовлетворения чьих-то безумных геополитических фантазий или набивания карманов", — отметил журналист.
По мнению Фази, западные политики наживаются на украинском конфликте, при этом выдавая себя за союзников.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
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