Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что граждане России имеют основания для гордости своей родиной, культурой и независимой позицией.

По ее словам, патриотизм и уважение к собственной истории выгодно отличают российское общество от европейского.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Граждане России имеют все основания для того, чтобы гордиться своей родиной, культурой и независимой позицией, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

"Я посмотрела на то, как развивается ваша страна. Вы, россияне, можете гордиться своей страной, потому что Россия защищает свои ценности и свой суверенитет", - сказала Шошоакэ.

По ее словам, патриотизм и уважение к собственной истории выгодно отличают российское общество от европейского, где национальные интересы часто приносятся в жертву глобалистской повестке.