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Депутат сената Румынии заявила, что россияне могут гордиться страной - РИА Новости, 07.06.2026
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01:45 07.06.2026 (обновлено: 02:59 07.06.2026)
Депутат сената Румынии заявила, что россияне могут гордиться страной

Депутат Шошоакэ: россияне имеют все основания гордиться своей страной

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДиана Шошоакэ
Диана Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Диана Шошоакэ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что граждане России имеют основания для гордости своей родиной, культурой и независимой позицией.
  • По ее словам, патриотизм и уважение к собственной истории выгодно отличают российское общество от европейского.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Граждане России имеют все основания для того, чтобы гордиться своей родиной, культурой и независимой позицией, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Я посмотрела на то, как развивается ваша страна. Вы, россияне, можете гордиться своей страной, потому что Россия защищает свои ценности и свой суверенитет", - сказала Шошоакэ.
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По ее словам, патриотизм и уважение к собственной истории выгодно отличают российское общество от европейского, где национальные интересы часто приносятся в жертву глобалистской повестке.
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