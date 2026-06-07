Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта

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“Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование”, — рассказал он на полях ПМЭФ.