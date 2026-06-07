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Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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03:52 07.06.2026 (обновлено: 09:13 07.06.2026)
Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта

Чернышенко: россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта

© Олимпийский комитет России/TelegramРоссийские фехтовальщицы на пьедестале почета с золотыми медалями
Российские фехтовальщицы на пьедестале почета с золотыми медалями - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Олимпийский комитет России/Telegram
Российские фехтовальщицы на пьедестале почета с золотыми медалями. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиян допустили к выступлениям с флагом и гимном страны в 12 олимпийских видах спорта.
  • Среди них — дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россиянам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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“Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование”, — рассказал он на полях ПМЭФ.
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