Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиян допустили к выступлениям с флагом и гимном страны в 12 олимпийских видах спорта.
- Среди них — дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россиянам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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“Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование”, — рассказал он на полях ПМЭФ.
Вице-премьер отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета.
Владимир Путин подчеркивал, что российские спортсмены с успехом возвращаются на мировые состязания. Во вторник FIE приняла решение допустить к ним отечественных фехтовальщиков. Они смогут полноправно участвовать в чемпионате мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.