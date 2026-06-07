Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия смогла укрепить свой суверенитет, несмотря на санкции Евросоюза, сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
- Он добавил, что Россия стала более независимой и ориентированной на себя после введения санкций против нее .
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия смогла укрепить свой суверенитет, несмотря на санкции Евросоюза, сообщил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
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"Несмотря на все санкции, России удалось укрепить свой суверенитет, потому что теперь она более независима и ориентирована на себя", - сказал он агентству на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.