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Россия укрепила суверенитет, несмотря на санкции ЕС, заявили в ЕП - РИА Новости, 07.06.2026
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09:22 07.06.2026
Россия укрепила суверенитет, несмотря на санкции ЕС, заявили в ЕП

Депутат ЕП Картайзер: Россия смогла укрепить суверенитет, несмотря на санкции ЕС

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия смогла укрепить свой суверенитет, несмотря на санкции Евросоюза, сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • Он добавил, что Россия стала более независимой и ориентированной на себя после введения санкций против нее .
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия смогла укрепить свой суверенитет, несмотря на санкции Евросоюза, сообщил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«
"Несмотря на все санкции, России удалось укрепить свой суверенитет, потому что теперь она более независима и ориентирована на себя", - сказал он агентству на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияЛюксембург (округ)Фернан КартайзерРеакция на санкцииСанкции в отношении России
 
 
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