Россия не имела выбора, кроме как защитить Донбасс, заявил отец Маска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса от убийств киевским режимом, заявил в беседе с РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.