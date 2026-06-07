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Россия не имела выбора, кроме как защитить Донбасс, заявил отец Маска - РИА Новости, 07.06.2026
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06:03 07.06.2026 (обновлено: 06:04 07.06.2026)
Россия не имела выбора, кроме как защитить Донбасс, заявил отец Маска

Эррол Маск: Россия не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭррол Маск
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эррол Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск заявил, что у России не было другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса от действий Киева.
  • По словам Маска, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил ему о 3500 убитых в Донбассе украинскими бомбами до начала войны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса от убийств киевским режимом, заявил в беседе с РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
"Министр (иностранных дел РФ Сергей - ред.) Лавров сказал мне в прошлом году, что еще до начала войны 3500 человек были убиты украинскими бомбами на Донбассе. У России не было другого выбора, кроме как вмешаться и что-то с этим сделать", - сказал Маск на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Отец Илона Маска назвал Украину мошенническим государством
31 марта, 14:32
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияДонбассЭррол МаскИлон Маск
 
 
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