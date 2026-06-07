Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Маск заявил, что у России не было другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса от действий Киева.
- По словам Маска, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил ему о 3500 убитых в Донбассе украинскими бомбами до начала войны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не имела другого выбора, кроме как защитить народ Донбасса от убийств киевским режимом, заявил в беседе с РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Отец Илона Маска назвал Украину мошенническим государством
31 марта, 14:32