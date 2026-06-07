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Итальянские компании продолжают работать в России, несмотря на санкции - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
04:04 07.06.2026
Итальянские компании продолжают работать в России, несмотря на санкции

Торрембини: итальянские компании работают в России, несмотря на давление

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини на ПМЭФ-2026
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини на ПМЭФ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянские компании продолжают работать в России, несмотря на давление со стороны Евросоюза.
  • Работающие в России итальянские компании сталкиваются с большими трудностями из-за санкций ЕС, в том числе с риском уголовного преследования для своих директоров в определенных отраслях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Итальянские компании продолжают работать в России, несмотря на давление со стороны Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.
"У нас очень много препятствий, 20 пакетов санкций… Ограничения очень большие. Несмотря на это, мы работаем", - сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.
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Он добавил, что работающие в России итальянские компании сталкиваются с давлением со стороны ЕС и испытывают трудности из-за введенных Евросоюзом против России санкций.
"Появился регламент, по которому итальянские граждане, которые являются директорами российских компаний, рискуют (попасть под - ред.) уголовные дела, если они работают в определенных отраслях", - уточнил он.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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