Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянские компании продолжают работать в России, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Работающие в России итальянские компании сталкиваются с большими трудностями из-за санкций ЕС, в том числе с риском уголовного преследования для своих директоров в определенных отраслях.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Итальянские компании продолжают работать в России, несмотря на давление со стороны Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

"У нас очень много препятствий, 20 пакетов санкций… Ограничения очень большие. Несмотря на это, мы работаем", - сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.

Он добавил, что работающие в России итальянские компании сталкиваются с давлением со стороны ЕС и испытывают трудности из-за введенных Евросоюзом против России санкций.

"Появился регламент, по которому итальянские граждане, которые являются директорами российских компаний, рискуют (попасть под - ред.) уголовные дела, если они работают в определенных отраслях", - уточнил он.

В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.