Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, несмотря на то что организация в целом считается безальтернативной.

Замглавы МИД РФ Александр Алимов отметил прозападный характер секретариата ООН, что усложняет работу для Москвы.

Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана и не взаимодействует со спецпредставителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, но организация в целом безальтернативна, несмотря на прозападность ее секретариата, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Алимов.

По его оценке, весь секретариат ООН сегодня прозападный. Это наряду с линией Запада на отказ от сотрудничества с Россией отягощает работу в организации для Москвы

"У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем", - сказал дипломат.

В качестве примера он отметил, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана . Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих РФ в зоне СВО.

"Но нет многосторонности без ООН сейчас в мире. Сколь неэффективна, громоздка, отягощена она ни была бы, альтернативы, к сожалению, нет", - добавил Алимов.