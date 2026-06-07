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Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:29 07.06.2026 (обновлено: 02:59 07.06.2026)
Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, заявили в МИД

Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, несмотря на то что организация в целом считается безальтернативной.
  • Замглавы МИД РФ Александр Алимов отметил прозападный характер секретариата ООН, что усложняет работу для Москвы.
  • Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана и не взаимодействует со спецпредставителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, но организация в целом безальтернативна, несмотря на прозападность ее секретариата, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Алимов.
По его оценке, весь секретариат ООН сегодня прозападный. Это наряду с линией Запада на отказ от сотрудничества с Россией отягощает работу в организации для Москвы.
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"У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем", - сказал дипломат.
В качестве примера он отметил, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих РФ в зоне СВО.
"Но нет многосторонности без ООН сейчас в мире. Сколь неэффективна, громоздка, отягощена она ни была бы, альтернативы, к сожалению, нет", - добавил Алимов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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