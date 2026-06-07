Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область в марте вошли в число российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей, а всего таких субъектов в России по итогам месяца было 20, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.