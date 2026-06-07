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Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.06.2026
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01:08 07.06.2026
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

ЯНАО вошел в число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В марте 20 регионов России показали среднюю зарплату свыше 100 тысяч рублей, среди которых Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
  • Чукотский автономный округ и Москва выделяются средней зарплатой выше 200 тысяч рублей.
  • Среди лидеров по росту средней зарплаты в годовом выражении — Калужская область, Хабаровский край, Магаданская область и Московская область.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область в марте вошли в число российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей, а всего таких субъектов в России по итогам месяца было 20, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Ранее РИА Новости выяснило, что Чукотский автономный округ и Москва в марте этого года были единственными российскими регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч - 246 тысяч и 214 тысяч рублей соответственно.
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Следом за ними расположилась Магаданская область, где жители в среднем получали 190 тысяч рублей. Годом ранее их трудовые доходы составляли 155 тысяч. Замкнули пятерку регионов с самыми большими зарплатами Ямало-Ненецкий АО - 189 тысяч рублей (против 168 тысяч годом ранее) и Сахалинская область - 155 тысяч рублей (против 140 тысяч).
Кроме того, отметку в 100 тысяч рублей преодолела средняя ежемесячная зарплата жителей республики Саха - 154 тысячи рублей. В прошлом марте она составляла 138 тысяч. На Камчатке россияне в среднем в марте получали 153 тысячи рублей (год назад - 135 тысяч), в Ненецком АО - 149 тысяч рублей (141 тысячу), а в Ханты-Мансийском АО - 148 тысяч (135 тысяч).
Также больше 100 тысяч рублей в марте получали россияне в Мурманской области (136 тысяч), Санкт-Петербурге (134 тысячи), Московской области (132 тысячи), в Хабаровском и Красноярском краях (по 115 тысяч), в Забайкалье (107 тысяч) и Калужской области (105 тысяч).
Меньше всех в двадцатке регионов с заработной платой больше сотни получали жители Амурской и Иркутской областей - 104 тысячи и 103 тысячи рублей соответственно, а также Приморья и республики Коми, где трудовые доходы лишь немногим превысили 100 тысяч.
Среди российских регионов, где средние зарплаты в марте превысили 100 тысяч рублей, сильнее всего в годовом выражении они выросли в Калужской области (+31%), Хабаровском крае (+26%), Магаданской области (+23%) и Подмосковье (+20%).
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