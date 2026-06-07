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В Ленинградской области проводят разминирование участка дороги - РИА Новости, 07.06.2026
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14:59 07.06.2026 (обновлено: 15:19 07.06.2026)
В Ленинградской области проводят разминирование участка дороги

Дрозденко: в Ленобласти разминируют участок автодороги возле Большой Ижоры

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециальный автомобиль групп разминирования
Специальный автомобиль групп разминирования - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Специальный автомобиль групп разминирования. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На участке автодороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжье проводится разминирование.
  • Организованы альтернативные маршруты объезда участка дороги, запущены пассажирские автобусы по объездному маршруту.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Саперы разминируют участок дороги и ж/д ветки между поселками Большая Ижора и Лебяжье в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«

"Въезд в населенные пункты открыт. Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет", — написал он в своем канале на платформе "Макс".

Для объезда организованы альтернативные маршруты, по ним запустили пассажирские автобусы. В случае необходимости число автобусов увеличат.
Накануне над Ленинградской областью уничтожили 144 украинских беспилотника. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что при налете дронов на город пострадали три человека. Их состояние оценивают как легкое.
В свою очередь, Дрозденко сообщил, что в Ленобласти обломки беспилотников повредили фасады домов. В Ломоносовском районе возник пожар, четыре человека обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. Из зоны рядом с возгоранием временно эвакуировали более 600 жителей.
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