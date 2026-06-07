В Ленинградской области проводят разминирование участка дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ На участке автодороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжье проводится разминирование.

Организованы альтернативные маршруты объезда участка дороги, запущены пассажирские автобусы по объездному маршруту.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Саперы разминируют участок дороги и ж/д ветки между поселками Большая Ижора и Лебяжье в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

« "Въезд в населенные пункты открыт. Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет", — написал он в своем канале на платформе "Макс".

Для объезда организованы альтернативные маршруты, по ним запустили пассажирские автобусы. В случае необходимости число автобусов увеличат.

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