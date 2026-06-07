Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал заявление британского экс-премьера Джонсона о необходимости военного поражения России.
- Аналитик считает, что не существует жизнеспособного пути к военному поражению России коллективным Западом, а продолжение текущей политики может привести к расширению конфликта и провалу Запада.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал заявление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о главе России Владимире Путине.
Политик написал, что "поражение российского президента" станет "прекрасным моментом", и призвал помочь Украине быстрее победить.
Политик написал, что "поражение российского президента" станет "прекрасным моментом", и призвал помочь Украине быстрее победить.
"Мистер Джонсон путает желаемый результат — военное поражение России — с реальностью. В буквальном смысле не существует жизнеспособного пути к военному поражению России коллективным Западом", — говорится в публикации Дэвиса в соцсети X.
Продолжать игнорировать очевидную реальность и отстаивать политику, которая может привести только к провалу, — значит рисковать расширением этого конфликта, что может привести к военному поражению Запада в дополнение к уже имеющимся экономическому и политическому, добавил Дэвис.
Продолжать игнорировать очевидную реальность и отстаивать политику, которая может привести только к провалу, — значит рисковать расширением этого конфликта, что может привести к военному поражению Запада в дополнение к уже имеющимся экономическому и политическому, добавил Дэвис.