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Заявление Джонсона о Путине вызвало ярость в США - РИА Новости, 07.06.2026
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15:48 07.06.2026 (обновлено: 20:32 07.06.2026)
Заявление Джонсона о Путине вызвало ярость в США

Дэвис раскритиковал заявление Бориса Джонсона о поражении Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал заявление британского экс-премьера Джонсона о необходимости военного поражения России.
  • Аналитик считает, что не существует жизнеспособного пути к военному поражению России коллективным Западом, а продолжение текущей политики может привести к расширению конфликта и провалу Запада.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал заявление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о главе России Владимире Путине.

Политик написал, что "поражение российского президента" станет "прекрасным моментом", и призвал помочь Украине быстрее победить.
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"Мистер Джонсон путает желаемый результат — военное поражение России — с реальностью. В буквальном смысле не существует жизнеспособного пути к военному поражению России коллективным Западом", — говорится в публикации Дэвиса в соцсети X.

Продолжать игнорировать очевидную реальность и отстаивать политику, которая может привести только к провалу, — значит рисковать расширением этого конфликта, что может привести к военному поражению Запада в дополнение к уже имеющимся экономическому и политическому, добавил Дэвис.
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