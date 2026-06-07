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В Петербурге третий день ищут подростка с самокатом - РИА Новости, 07.06.2026
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18:43 07.06.2026
В Петербурге третий день ищут подростка с самокатом

В Петербурге третий день ищут 13-летнего подростка, ушедшего из дома с самокатом

© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Сотрудник отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге третий день идут поиски 13-летнего подростка, который ушел из дома 5 июня.
  • Поисковый отряд "ЛизаАлерт" вместе с полицией распространяет ориентировки, проверяет медицинские учреждения, работает с камерами видеонаблюдения и отрабатывает свидетельства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Третий день идут поиски 13-летнего подростка, который ушел из дома 5 июня с самокатом, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Поиск 13-летнего мальчика продолжается вместе с полицией с 5 июня. Распространяются ориентировки, проверяются медицинские учреждения, ведется работа с камерами видеонаблюдения, отрабатываются свидетельства", - сообщили в пресс-службе.
Из ориентировки следует, что мальчик 155 сантиметров ростом мог уйти из дома с черным рюкзаком и желтым самокатом.
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