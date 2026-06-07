В Петербурге третий день ищут подростка с самокатом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербурге третий день идут поиски 13-летнего подростка, который ушел из дома 5 июня.
- Поисковый отряд "ЛизаАлерт" вместе с полицией распространяет ориентировки, проверяет медицинские учреждения, работает с камерами видеонаблюдения и отрабатывает свидетельства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Третий день идут поиски 13-летнего подростка, который ушел из дома 5 июня с самокатом, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Поиск 13-летнего мальчика продолжается вместе с полицией с 5 июня. Распространяются ориентировки, проверяются медицинские учреждения, ведется работа с камерами видеонаблюдения, отрабатываются свидетельства", - сообщили в пресс-службе.
Из ориентировки следует, что мальчик 155 сантиметров ростом мог уйти из дома с черным рюкзаком и желтым самокатом.
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