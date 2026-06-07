На ПМЭФ обсудили вызовы современной медиаиндустрии

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела на полях ПМЭФ международную сессию "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" с участниками из Италии, Индонезии, Филиппин, КНР, ОАЭ и России. Эксперты обсудили влияние стремительной цифровизации и технологий искусственного интеллекта на изменение механизмов создания, распространения и потребления информации.
В дискуссии приняли участие член редакторской коллегии журнала International Journal of Business Research Management, старший исследователь Университета Тренто Алессия Доригони, профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики Университета Л’Аквилы Иво Димитров Христов, глава московского представительства исследовательского центра TRENDS Research & Advisory Мохамед Рашван, пресс-секретарь генерального директора RWB Екатерина Санченко, профессор Университета Макати Карлос Табунда, партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии Китайского университета связи Чжун Даньдань, а также директор по международному сотрудничеству Индонезийского национального университета "Персада" Коэснан Хойрул Анвар. Модератором сессии выступил директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB Карлос Табунда, Профессор, Университет Макати
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB Карлос Табунда, Профессор, Университет Макати
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Василий Пушков, Директор по международному сотрудничеству, Медиагруппа "Россия сегодня"
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Василий Пушков, Директор по международному сотрудничеству, Медиагруппа "Россия сегодня"
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Хойрул Анвар Коеснан, Директор по международному сотрудничеству, Индонезийский национальный университет "Персада"
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Хойрул Анвар Коеснан, Директор по международному сотрудничеству, Индонезийский национальный университет "Персада"
3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Иво Димитров Христов, Профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики, Университет Л'Аквилы
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Иво Димитров Христов, Профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики, Университет Л'Аквилы
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Даньдань Чжун, Партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии, Китайский университет связи
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Даньдань Чжун, Партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии, Китайский университет связи
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Мохамед Рашван, Глава московского представительства, Исследовательский центр TRENDS Research & Advisory
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Мохамед Рашван, Глава московского представительства, Исследовательский центр TRENDS Research & Advisory
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Алессия Доригони, Член редакторской коллегии, Журнал International Journal of Business Research Management; старший исследователь, Университет Тренто
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Алессия Доригони, Член редакторской коллегии, Журнал International Journal of Business Research Management; старший исследователь, Университет Тренто
8 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB Карлос Табунда, Профессор, Университет Макати
1 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Василий Пушков, Директор по международному сотрудничеству, Медиагруппа "Россия сегодня"
2 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Хойрул Анвар Коеснан, Директор по международному сотрудничеству, Индонезийский национальный университет "Персада"
3 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Иво Димитров Христов, Профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики, Университет Л'Аквилы
4 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Даньдань Чжун, Партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии, Китайский университет связи
5 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Мохамед Рашван, Глава московского представительства, Исследовательский центр TRENDS Research & Advisory
6 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB
7 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Алессия Доригони, Член редакторской коллегии, Журнал International Journal of Business Research Management; старший исследователь, Университет Тренто
8 из 8
Эксперты отметили, что искусственный интеллект уже становится одним из ключевых инструментов медиасферы, помогая автоматизировать обработку данных, персонализировать контент и расширять возможности редакций. Вместе с тем развитие цифровых технологий требует пересмотра подходов к журналистскому образованию, включения в образовательные программы компетенций в области анализа данных, цифровой безопасности, работы с алгоритмами и проверки информации.
Особое внимание участников дискуссии было уделено вопросам противодействия дезинформации, изменениям в структуре мирового медиарынка и новым требованиям к профессиональным компетенциями журналистов.
По мнению участников, в новых условиях возрастает значение международного сотрудничества между университетами, исследовательскими центрами, медиакомпаниями и профессиональными сообществами для сохранения открытого диалога, обмена знаниями и формирования устойчивой глобальной информационной среды.
Sputnik и TRENDS заключили соглашение на ПМЭФ
6 июня, 15:16