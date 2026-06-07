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На ПМЭФ обсудили вызовы современной медиаиндустрии - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:03 07.06.2026

На ПМЭФ обсудили вызовы современной медиаиндустрии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" на ПМЭФ-2026
Сессия Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" на ПМЭФ-2026
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела на полях ПМЭФ международную сессию "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" с участниками из Италии, Индонезии, Филиппин, КНР, ОАЭ и России. Эксперты обсудили влияние стремительной цифровизации и технологий искусственного интеллекта на изменение механизмов создания, распространения и потребления информации.
В дискуссии приняли участие член редакторской коллегии журнала International Journal of Business Research Management, старший исследователь Университета Тренто Алессия Доригони, профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики Университета Л’Аквилы Иво Димитров Христов, глава московского представительства исследовательского центра TRENDS Research & Advisory Мохамед Рашван, пресс-секретарь генерального директора RWB Екатерина Санченко, профессор Университета Макати Карлос Табунда, партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии Китайского университета связи Чжун Даньдань, а также директор по международному сотрудничеству Индонезийского национального университета "Персада" Коэснан Хойрул Анвар. Модератором сессии выступил директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB Карлос Табунда, Профессор, Университет Макати
Карлос Табунда на ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB Карлос Табунда, Профессор, Университет Макати
© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Василий Пушков, Директор по международному сотрудничеству, Медиагруппа "Россия сегодня"
Василий Пушков на ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Василий Пушков, Директор по международному сотрудничеству, Медиагруппа "Россия сегодня"
© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Хойрул Анвар Коеснан, Директор по международному сотрудничеству, Индонезийский национальный университет "Персада"
Хойрул Анвар Коеснан на ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Хойрул Анвар Коеснан, Директор по международному сотрудничеству, Индонезийский национальный университет "Персада"
© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Иво Димитров Христов, Профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики, Университет Л'Аквилы
Иво Димитров Христов на ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Иво Димитров Христов, Профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики, Университет Л'Аквилы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Даньдань Чжун, Партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии, Китайский университет связи
Даньдань Чжун на ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Даньдань Чжун, Партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии, Китайский университет связи
© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Мохамед Рашван, Глава московского представительства, Исследовательский центр TRENDS Research & Advisory
Мохамед Рашван на ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Мохамед Рашван, Глава московского представительства, Исследовательский центр TRENDS Research & Advisory
© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB
Екатерина Санченко на ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Алессия Доригони, Член редакторской коллегии, Журнал International Journal of Business Research Management; старший исследователь, Университет Тренто
Алессия Доригони на ПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Алессия Доригони, Член редакторской коллегии, Журнал International Journal of Business Research Management; старший исследователь, Университет Тренто
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB Карлос Табунда, Профессор, Университет Макати
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Василий Пушков, Директор по международному сотрудничеству, Медиагруппа "Россия сегодня"
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Хойрул Анвар Коеснан, Директор по международному сотрудничеству, Индонезийский национальный университет "Персада"
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Иво Димитров Христов, Профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики, Университет Л'Аквилы
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Даньдань Чжун, Партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии, Китайский университет связи
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Мохамед Рашван, Глава московского представительства, Исследовательский центр TRENDS Research & Advisory
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Екатерина Санченко, Пресс-секретарь генерального директора, RWB
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8
ПМЭФ-2026. Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" Алессия Доригони, Член редакторской коллегии, Журнал International Journal of Business Research Management; старший исследователь, Университет Тренто
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8
Эксперты отметили, что искусственный интеллект уже становится одним из ключевых инструментов медиасферы, помогая автоматизировать обработку данных, персонализировать контент и расширять возможности редакций. Вместе с тем развитие цифровых технологий требует пересмотра подходов к журналистскому образованию, включения в образовательные программы компетенций в области анализа данных, цифровой безопасности, работы с алгоритмами и проверки информации.
Особое внимание участников дискуссии было уделено вопросам противодействия дезинформации, изменениям в структуре мирового медиарынка и новым требованиям к профессиональным компетенциями журналистов.
По мнению участников, в новых условиях возрастает значение международного сотрудничества между университетами, исследовательскими центрами, медиакомпаниями и профессиональными сообществами для сохранения открытого диалога, обмена знаниями и формирования устойчивой глобальной информационной среды.
Глава московского представительства Исследовательского центра TRENDS Research & Advisory Мохамед Рашван и директор по международному сотрудничеству Международной медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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