На ПМЭФ обсудили вызовы современной медиаиндустрии

Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" на ПМЭФ-2026

Сессия "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" на ПМЭФ-2026

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела на полях ПМЭФ международную сессию "Медиа нового поколения: ответ на глобальные вызовы" с участниками из Италии, Индонезии, Филиппин, КНР, ОАЭ и России. Эксперты обсудили влияние стремительной цифровизации и технологий искусственного интеллекта на изменение механизмов создания, распространения и потребления информации.

В дискуссии приняли участие член редакторской коллегии журнала International Journal of Business Research Management, старший исследователь Университета Тренто Алессия Доригони, профессор кафедры промышленной и информационной инженерии и экономики Университета Л’Аквилы Иво Димитров Христов, глава московского представительства исследовательского центра TRENDS Research & Advisory Мохамед Рашван, пресс-секретарь генерального директора RWB Екатерина Санченко, профессор Университета Макати Карлос Табунда, партийный секретарь факультета информационной и коммуникационной инженерии Китайского университета связи Чжун Даньдань, а также директор по международному сотрудничеству Индонезийского национального университета "Персада" Коэснан Хойрул Анвар. Модератором сессии выступил директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.

Эксперты отметили, что искусственный интеллект уже становится одним из ключевых инструментов медиасферы, помогая автоматизировать обработку данных, персонализировать контент и расширять возможности редакций. Вместе с тем развитие цифровых технологий требует пересмотра подходов к журналистскому образованию, включения в образовательные программы компетенций в области анализа данных, цифровой безопасности, работы с алгоритмами и проверки информации.

Особое внимание участников дискуссии было уделено вопросам противодействия дезинформации, изменениям в структуре мирового медиарынка и новым требованиям к профессиональным компетенциями журналистов.